Reale Umsatzrückgänge: Kärntens Großhandel weiter unter Druck

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 07:37

Die Zahlen der letzten zwölf Monate sprechen eine deutliche Sprache. Die aktuelle Studie des Instituts für Österreichs Wirtschaft (iföw) im Auftrag der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Kärnten zeigt, dass die Handelskonjunktur in Kärnten auch 2024 keine Anzeichen einer Erholung aufweist. Nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2023 setzen die Handelsunternehmen den Abwärtstrend fort. Die Netto-Jahresumsätze sanken um 2,5 Prozent auf rund 14,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von etwa 180 Millionen Euro.

Pressekonferenz zum Kärntner Handelskonjunkturbericht 2024.

Kärntens Einzelhandel stabil

„Wir befinden uns noch immer in einer herausfordernden Situation, aber wir sind optimistisch. Viele kleine Indikatoren weisen in eine positive Richtung, wie etwa die sinkende Inflation“, fasst es Spartenobmann Raimund Haberl bei einer Pressekonferenz zusammen. Trotz des wirtschaftlichen schwierigen Jahres schloss der Einzelhandel in Kärnten 2024 wieder ausgeglichen ab (0,0 Prozent). Die Fixkosten und sonstige Kosten sind jedoch um 20 Prozent gestiegen – und das bei gleichbleibendem Absatzvolumen. Den höchsten nominalen Umsatzzuwachs verzeichnet der Lebensmittelhandel (plus 2,1 Prozent), einen Umsatzrückgang der Facheinzelhandel mit Uhren und Schmuck (minus 0,7 Prozent). Die gestiegenen Umsätze zwischen Oktober und November waren nicht unbedingt ein Segen für den stationären Handel. „Der überwiegende Teil wurde in dieser Zeit im Ausland eingekauft, diese Einnahmen fehlten den heimischen stationären und Online-Handel“, merkt Handelsforscher Peter Voithofer an.

Am Foto: Spartenobmann Raimund Haberl

Großhandel im Minus

Im Gegensatz zum Einzelhandel steht der Großhandel – der stark von anderen Branchen abhängig ist – weiterhin unter Druck. Nach einem Umsatzrückgang von 8,8 Prozent im Jahr 2023 sanken die Umsätze auch 2024 um 5,3 Prozent. In Summe konnte der Großhandel rund 6,6 Milliarden Euro Nettoumsatz erwirtschaften, rund 370 Millionen Euro weniger als 2023. Trotz sinkender Preise (minus 0,2 Prozent) muss der Großhandel nach 2023 auch 2024 reale Umsatzrückgänge (minus 5,1 Prozent) hinnehmen. Deutlich besser lief es im dritten Handelssegment, der Kfz-Wirtschaft: Der Jahresumsatz stieg 2024 nominell um 4,5 Prozent, real betrug das Wachstum plus 2,9 Prozent.

Beschäftigungslage weiterhin angespannt

Tatsächlich gab es keine einzige Branche mit einem Beschäftigungszuwachs. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten im Kärntner Handel sank auch 2024 um 1,6 Prozent auf 32.107 Personen. Im Einzelhandel betrug der Rückgang minus 2,1 Prozent. Besonders betroffen war der Großhandel mit einem Minus von 2,6 Prozent, während die Kfz-Wirtschaft ein Beschäftigungsplus von 2,7 Prozent verzeichnete. Die Arbeitslosigkeit im Handel stieg um 9,6 Prozent. Zum Stichtag am 31. Dezember 2024 gab es im Handel 2.500 Arbeitslose, denen 870 offene Stellen gegenüberstanden.

Forderungen zur Stärkung des Handels

Die Wirtschaftskammer Kärnten fordert nun Maßnahmen zur Unterstützung der Handelsunternehmen. Haberl: „Dazu zählen der Abbau bürokratischer Hürden, die Förderung innovativer Geschäftsmodelle und Entlastungen bei den Lohnnebenkosten. Diese Maßnahmen sollen helfen, die Wettbewerbsfähigkeit des Handels langfristig zu sichern.“ Die Erwartungen für das erste Quartal 2025 bleiben – entgegen dem EU-Trend – negativ. Im EU-27-Verleich hinkt die österreichische Einzelhandelskonjunktur hinterher, Österreich liegt nur auf Platz 20 von 27 EU-Ländern. Die Konsumausgaben könnten um 0,8 Prozent steigen, die Bruttowertschöpfung im Handel um 0,6 Prozent zulegen. „Aufgrund der globalen Unsicherheiten und der anhaltend hohen wirtschaftlichen Herausforderungen bleibt die Entwicklung jedoch schwer prognostizierbar. Aber die Branche ist optimistisch, dass es wieder aufwärts gehen wird“, so Haberl abschließend.