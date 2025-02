Anerkennungsmedaillen: Diese Steirer und Steirerinnen wurden geehrt

Ehrung verdienter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von landesnahen Unternehmen in der Aula der Alten Universität

Ehrung verdienter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von landesnahen Unternehmen in der Aula der Alten Universität

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 07:43 / ©Land Steiermark/Robert Frankl

Am Montagnachmittag, den 24. Februar 2025 zeichnete Landeshauptmann Mario Kunasek in der Aula der Alten Universität in Graz verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von landesnahen Unternehmen aus. Im Beisein von Familienmitgliedern, Freunden, Wegbegleitern sowie Ehrengästen – darunter die Landtagspräsidenten Gerald Deutschmann, Christopher Drexler und Helga Ahrer, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Landesrat Stefan Hermann und Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl – brachte der Landeshauptmann seine Wertschätzung zum Ausdruck und überreichte den geehrten Persönlichkeiten die Dank- und Anerkennungsmedaillen des Landes.

„Wir sind sehr stolz auf die Verdienste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die heute Geehrten haben besondere Leistungen erbracht, ohne die der Unternehmenserfolg und das Erreichen der Ziele oft nicht möglich wären. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten sehr herzlich und bedanke mich auch bei deren Umfeld: den Familien, Angehörigen und Freunden“, so LH Kunasek.

Diese Mitarbeiter wurden ausgezeichnet Johann Alter (Bühnen Graz GmbH)

(Bühnen Graz GmbH) Rudolf Brunthaler (Bühnen Graz GmbH)

(Bühnen Graz GmbH) Sonja Gögele (FH Joanneum GmbH)

(FH Joanneum GmbH) Andrea Hable (FH Joanneum GmbH)

(FH Joanneum GmbH) Roswitha Katter (Joanneum Research Forschungs GmbH)

(Joanneum Research Forschungs GmbH) Volker Kikel (Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.)

(Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.) Manfred Kink (Steirische Wirtschaftsförderungsgesellsch aft m.b.H.)

(Steirische Wirtschaftsförderungsgesellsch aft m.b.H.) Thomas Köhler (Universalmuseum Joanneum)

(Universalmuseum Joanneum) Christian Peer (Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH)

(Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH) Michaela Poglonik (Energie Steiermark AG)

(Energie Steiermark AG) Herwig Proske (Joanneum Research Forschungs GmbH)

(Joanneum Research Forschungs GmbH) Bernhard Schupfer (Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH)

(Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH) Heinz Trabi (Energie Steiermark AG)

(Energie Steiermark AG) Wolfgang Weihs (Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.)