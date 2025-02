Fußballfan krankenhausreif geschlagen: Angriff in Linz sorgt für Entsetzen

Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, kam es in Linz zu einem brutalen Angriff auf einen Fußballfan. Zwischen 14.15 und 14.30 Uhr wurde der Steirer an der Turmöl-Tankstelle in der Bockgasse von mehreren vermummten Personen attackiert. Die Täter schlugen ihn nieder, sodass er mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Landespolizeidirektion Linz bestätigte den Fall auf Nachfrage von 5 Minuten. Es wurden Ermittlungen eingeleitet, weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

Freundin des Opfers meldet sich zu Wort

Die Freundin des Verletzten machte den Vorfall in den sozialen Medien öffentlich. Auf Instagram schilderte sie entsetzt: „Mein Freund wurde am Sonntag, den 23. Februar 2025, zwischen 14.15 und 14.30 Uhr in Linz von mehreren vermummten Personen attackiert – nur weil er Fan des gegnerischen Teams war!“ Sie erklärt, dass mutmaßlich vermummte LASK-Fans zuerst drei Rapid-Fans verfolgt hätten. Da diese entkommen seien, hätten sich die Angreifer ohne Vorwarnung auf ihren Freund und ihren Vater gestürzt. Sie entrissen ihnen ihre Fan-Schals und schlugen heftig zu.

Schwere Verletzungen als Folge der Attacke

Der Angriff hatte drastische Folgen. Der Fußballfan erlitt schwere Verletzungen im Gesicht, musste operiert werden und wird mehrere Wochen arbeitsunfähig sein. Die Freundin äußerte sich schockiert über die Brutalität des Übergriffs: „Das ist nicht Fußball, das ist rohe Gewalt! In England gibt es für solche Taten lebenslange Stadionverbote – genau das brauchen wir auch hier!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2025 um 08:01 Uhr aktualisiert