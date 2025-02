Husten, Schnupfen und Co.: Kärntner kämpfen mit Grippe-Welle

In Kärnten ist die Zahl der Krankenstände weiter angestiegen.

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 08:14 / ©Pexels / Karolina Grabowska

Zwar geht die Zahl der Krankenstände in Österreich langsam zurück, in Kärnten ist dies aber noch nicht spürbar. Tatsächlich ist die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen, welche bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) eingetrudelt sind, im Vergleich zur Vorwoche sogar angestiegen. Lagen zuletzt noch 13.436 Kärntner flach, so sind es jetzt 13.563. Vor allem grippale Infekte (4.491 Fälle) plagen die „Patienten“. Aber auch die Influenza (230 Fälle) und Corona (18 Fälle) treiben derzeit ihr Unwesen.

ÖGK-Chefarzt empfiehlt Grippe-Imfpung

„Der Unterschied zwischen Infekt und echter Grippe macht sich in den Symptomen bemerkbar“, weiß Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse. Ein grippaler Infekt ist eine mildere Erkrankung der oberen Atemwege, welche sich durch Husten, Schnupfen und Halsschmerzen äußert. „Eine echte Grippe hingegen ist eine schwerwiegende Virusinfektion, die plötzliche Symptome wie hohes Fieber, starke Gliederschmerzen und extreme Erschöpfung verursacht und auch schwerwiegendere Komplikationen nach sich ziehen kann“, so Krauter. Der Chefarzt empfiehlt die Grippe-Imfpung, um sich davor zu schützen. „Aber auch regelmäßiges Händewaschen und das Vermeiden von engem Kontakt mit Infizierten hilft.“