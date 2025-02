Bauarbeiten in Wien: Bim-Linie 49 fällt monatelang aus

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 08:27 / ©5 Minuten

Die Wiener Linien führen 2025 eines ihrer größten Gleisbauprojekte durch. Auf der Hütteldorfer Straße müssen rund 1.750 Meter Gleise erneuert werden, da sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Durch den Austausch sollen Langsamfahrstellen beseitigt werden, um einen flüssigeren Verkehr zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die Haltestellen Johnstraße und Breitensee umgestaltet, sodass das Umsteigen künftig einfacher und komfortabler wird.

Straßenbahnlinie 49 außer Betrieb – Ersatz durch andere Linien

Während der Bauarbeiten ist die Straßenbahnlinie 49 für mehrere Monate eingestellt. Damit Fahrgäste dennoch gut an ihr Ziel kommen, übernehmen die Linien 46 und 52 große Teile der Strecke. Die Linie 46 fährt über ihre übliche Endstation Joachimsthalerplatz hinaus und verkehrt weiter bis zur Haltestelle Hütteldorfer Straße U. Dort schließt sie an die übliche Route der Linie 49 an und fährt bis Hütteldorf, Bujattigasse. Die Linie 52 wird ebenfalls verlängert und fährt vom Westbahnhof weiter bis zum Urban-Loritz-Platz. Von dort übernimmt sie die Strecke des 49ers bis Ring, Volkstheater. Zusätzlich können Fahrgäste auf die U3 ausweichen, die die Strecke zwischen Hütteldorfer Straße, Johnstraße und Schweglerstraße abdeckt.

Zwei Bauphasen mit unterschiedlichen Auswirkungen

Die Bauarbeiten haben am Montag, dem 24. Februar 2025, an der Kreuzung Johnstraße begonnen. In dieser ersten Phase bleibt die Linie 49 bis Mitte April eingestellt. Danach folgt eine zweite Bauphase, die sich auf den Bereich Breitensee zwischen Leyserstraße und Matzingerstraße konzentriert. Währenddessen bleibt der geänderte Fahrplan der Ersatzlinien bestehen.