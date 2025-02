Nach Ausschreitungen beim Cup-Derby in Graz: Worauf Sturm verzichtet

Am 9. März 2025 findet große Grazer Derby statt. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Grazer Fußballvereine (GAK und Sturm) fand am 19. Oktober 2025 statt. Die Polizei zog nach dem Spiel Bilanz, wir berichteten: Zerstörte Kameras, Pyrotechnik & Anzeigen: Polizei zieht Derby-Bilanz. Das Derby im Jahr davor sorgte für viel Wirbel: Der GAK-Stand wurde von Sturm-Fans geplündert, es kam zu Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. „Wir werden die Vorkommnisse rund um dieses Spiel aufarbeiten und klare Konsequenzen ziehen. Gemeinsam mit dem Veranstalter dieses Spiels, dem GAK, werden wir an Lösungen für die Zukunft arbeiten“, hieß es damals in einer Reaktion des Sturm Graz.

Sturm: „Kein Ticketverkauf für das Derby“

Die „Schwoazn“ geben in Hinblick auf das anstehende Derby Anfang März bekannt: „Wie im November 2023 angekündigt, wird der SK Puntigamer Sturm Graz als selbst auferlegte Maßnahme nach den damaligen Vorfällen um KEINE Tickets aus dem Auswärtskontingent ansuchen. Dementsprechend läuft das gesamte Ticketing für dieses Spiel über den gastgebenden Verein ab.“