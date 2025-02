Nach nur einem Jahr: „Freigeist“-Betreiber wirft überraschend Handtuch

Schluss mit Burger: Das Lokal "Freigeist" in Klagenfurt ist derzeit geschlossen.

Schluss mit Burger: Das Lokal "Freigeist" in Klagenfurt ist derzeit geschlossen.

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 08:38 / ©5 Minuten

„Vorübergehend“, wie es auf einem Aushang heißt, der aktuell auf der Türe des Lokals zu finden ist. Doch das Inserat auf der Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer spricht eine andere Sprache. Dort wird nämlich bereits fleißig nach einer neuen Betreiberin bzw. einem neuen Betreiber für das Restaurant am Kardinalplatz 8 in Klagenfurt gesucht. Geworben wird mit einem 100 Quadratmeter großen Gastraum sowie einem Gastgarten. Auch das Inventar wird zur Verfügung gestellt. „Es ist ein Jahr alt“, heißt es in der Ausschreibung. Neuinvestitionen seien keine notwendig.