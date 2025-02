Frontalcrash im Pfändertunnel – zwei Verletzte

Am Montag, dem 24. Februar 2025, kam es im Pfändertunnel in Fahrtrichtung Deutschland zu einem schweren Verkehrsunfall. Da die Oströhre wegen Reinigungsarbeiten gesperrt war, wurde der gesamte Verkehr über die Weströhre geleitet. Dort galt ein Tempolimit von 60 km/h sowie ein Überholverbot. Gegen 22.15 Uhr fuhr eine 35-jährige Ukrainerin mit ihrem Auto in Richtung Deutschland, während ein 63-jähriger Deutscher in entgegengesetzter Richtung nach Tirol unterwegs war.

Plötzlicher Fahrbahnwechsel führt zur Kollision

Der 63-Jährige wechselte unerwartet auf die Gegenfahrbahn und bemerkte das herannahende Fahrzeug zu spät. Ein Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern. Die beiden Autos krachten frontal ineinander und wurden gegen die Tunnelwand geschleudert. Schließlich kamen sie auf dem Schrammbord zum Stillstand.

Fahrer können sich selbst befreien

Trotz der Wucht des Aufpralls konnten sich beide Fahrzeuglenker selbstständig aus ihren Autos befreien. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden zur weiteren Untersuchung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften

Die Rettungs- und Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Sieben Feuerwehrfahrzeuge mit insgesamt 60 Einsatzkräften, zwei Rettungsfahrzeuge sowie eine Streife der Autobahnpolizei waren im Einsatz. Auch Abschleppdienste wurden hinzugezogen, um die Wracks zu bergen. Aufgrund des Unfalls musste die Weströhre von 22.15 Uhr bis 23.30 Uhr komplett gesperrt werden.