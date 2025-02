„Zivilcourage belohnen“: Spendenaktion für mutigen Essenszusteller

Den 15. Februar 2025 wird A. wohl nie mehr vergessen. An diesem Tag stoppte der Essenszusteller, den Villach-Attentäter, der in der Innenstadt wahllos auf mehrere Menschen einstach. „Ich habe nicht nachgedacht, sondern sofort reagiert“, erzählte der 42-Jährige im 5 Minuten Interview. Der gebürtige Syrer erfasste den 23-Jährigen mit seinem Lieferwagen und rettete damit vermutlich viele Leben.

Spendenaktion für „Held von Villach“

„Seither ist er leider nicht nur mit Dank konfrontiert, sondern auch mit Hass und Drohungen im Netz“, erklärt Sebastian Bohrn Mena, Vorstand der gemeinnützigen Bundesstiftung „COMÚN“ aus der Waldviertler Stadtgemeinde Schrems im Bezirk Gmünd. Um ihm einen Neuanfang zu ermöglichen, hat die Stiftung daher in Absprache mit ihm und der Stadt Villach eine Spenden-Sammlung ins Leben gerufen. „Wir sind der Meinung, dass Zivilcourage in Österreich belohnt und nicht bestraft werden sollte. 100 Prozent der Spenden werden – ohne jeglichen Abzug – an ihn weitergeleitet“, so der Vorstand abschließend.