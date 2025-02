Kärntner Seglerin überzeugt bei Grand Prix in Portugal

Das 470er-Duo, bestehend aus der Nationalkaderseglerin Rosa Donner und ihrem Vorschoter Niklas Haberl – klassierte sich in den sechs Rennen insgesamt fünfmal Mal in den Top Ten; im letzten Race holten sie mit Rang vier ihre beste Einzelplatzierung. „Wir konnten uns am Start immer gegen die besten Boote beweisen und das war der Grundstein für die konstante Serie“, erzählt Rosa. „leider haben wir am zweiten Wettfahrttag wertvolle Punkte liegen lassen und so war ein noch besseres Ergebnis nicht möglich.“

54. Trofeo Princesa Sofia Regatta steht bevor

Ab Anfang März trainieren Donner und Haberl in Palma für den Segel-Weltcup, der am 28. März mit der 54. Trofeo Princesa Sofia Regatta startet. „Wir freuen uns riesig auf die gemeinsame Saison und sind uns sicher, unserem Ziel, in die Weltspitze vorzustoßen, näherzukommen“, sind sich die beiden Hoffnungsträger des Österreichischen Nationalteams einig.