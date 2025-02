Falscher Polizist festgenommen: Weitere Opfer vermutet

Am Dienstag, dem 19. Februar 2025, wurde eine Pensionistin aus Villach Opfer eines perfiden Betrugs. Unbekannte Täter riefen sie an und gaben sich als Amtspersonen aus. Sie behaupteten, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sei schuld am Unglück eines 11-jährigen Mädchens. Um eine Verhaftung zu verhindern, sollte die Frau eine Kaution in sechsstelliger Höhe zahlen. Vom Schock überwältigt, folgte sie den Anweisungen der Täter und übergab die geforderte Summe an einen vermeintlichen Polizisten.

Polizei nimmt Täter fest

Nachdem die Betrüger eine zweite Zahlung gefordert hatten, schöpfte die Pensionistin Verdacht. Sie informierte ihre Tochter, die umgehend die Polizei verständigte. Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos Villach griffen ein und konnten den Geldabholer, einen 31-jährigen Serben, noch am selben Abend um 18 Uhr festnehmen. Die Festnahme erfolgte, als er versuchte, eine weitere Geldübergabe durchzuführen.

Beute sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamten das zuvor erbeutete Bargeld in einem Rucksack. Die gesamte Summe wurde sichergestellt und der betroffenen Pensionistin zurückgegeben. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Ermittlungen laufen – Weitere Opfer gesucht

Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Polizei geht davon aus, dass der Festgenommene bereits weitere ähnliche Straftaten begangen haben könnte. Daher werden mögliche weitere Opfer gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 bei den Ermittlern zu melden.