Polizeihubschrauber-Crew erhält Ehrenkreuz für Lebensrettung

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) würdigte die Geehrten für ihr weitreichendes Engagement: „Wir zeichnen in der heutigen Feierstunde hervorragende Persönlichkeiten aus und bedanken uns im Namen des Landes damit sichtbar für ihre Tätigkeiten. Sie alle haben Großartiges in den unterschiedlichen Bereichen geleistet.“ So zeichnete man mit Dietmar Hirm einen ehemaligen, stellvertretenden Feuerwehrkommandanten aus, der in abertausenden Stunden ehrenamtlich, in Funktion und in Wechselwirkung mit der Kärntner Bevölkerung bereit war, sich einzusetzen und Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen. „Sein Engagement ist ein Zeichen für eine Gesellschaft, die füreinander da ist“, so der Landeshauptmann.

©LPD Kärnten/Rauber | Am Foto: Landesrätin Beate Prettner, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Dietmar Hirm, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landeshauptmann Peter Kaiser (v.l.) ©LPD Kärnten/Rauber | Verdiente Kärntnerinnen und Kärntner erhielten Ehrenzeichen. ©LPD Kärnten/Rauber | Am Foto: Horst Wild, Präsident des Landesweinbauverbandes Kärnten, erhielt ein Ehrenzeichen von Landeshauptmann Peter Kaiser.

Besonderes Engagement wurde geehrt

Mit dem Große Goldene Ehrenzeichen ausgezeichnet, wurden aber auch die freischaffende Künstlerin Marlies Liekfeld-Rapetti, der Leiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin am LKH-Villach, Ernst Trampitsch und Horst Wild, Präsident des Landesweinbauverbandes Kärnten. Ebenso erhielt Kammeramtsdirektor der Landwirtschaftskammer, Hans Mikl, das Ehrenzeichen des Landes.

Ehrenkreuz für Lebensrettung

Die Anstecknadel mit der Nummer 2 zum Ehrenkreuz für Lebensrettung erhielten Polizeihubschrauber-Einsatzpilot Klaus Jäger von der Flugeinsatzstelle Klagenfurt, und Flight-Operator Gerhard Mandl von der Polizeiinspektion Ferlach. Für die musikalische Unterhaltung sorgte das Duo Masis mit Karen Asatrian und Anna Hakobyan.