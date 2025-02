90,4 Prozent: Helene Paar als Vorsitzende der JUNOS wiedergewählt

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 10:38 / ©NEOS Steiermark

Die Grazerin Helene Paar beginnt ihre dritte Funktionsperiode als Vorsitzende: “Ich freue mich über das Vertrauen. Wir JUNOS wollen aktiv Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen, das sieht man bei den vergangenen Wahlen und der aktuellen Gemeinderatswahl. Nur mit einer guten Zusammenarbeit auf allen Ebenen können wir aktuelle und zukünftige Herausforderungen meistern.” Gratulationen dazu gibt es auch vom stellvertretenden Landessprecher der steirischen NEOS, Philipp Pointner: “Das tolle Ergebnis ist Nachweis für die gute Arbeit, die Helene Paar in den vergangenen Jahren geleistet hat. Wir freuen uns, ein so engagiertes junges Team an unserer Seite zu wissen, das uns auch bei Wahlkämpfen immer tatkräftig unterstützt und für liberale Ideen brennt.”