Frauentag: Veranstaltungen in Villach und Klagenfurt im Zeichen der Gleichstellung

Am Samstag, 8. März 2025 wird im Congress Center Villach der Internationale Frauentag mit einem großen Fest gefeiert. Das Referat für Frauen und Gleichstellung des Landes Kärnten und das Frauenreferat Villach laden alle Interessierten herzlich dazu ein.

Ein Abend voller Kultur und Unterhaltung

Die Veranstaltung „DAS FEST“ findet im Congress Center Villach im Josef-Resch-Saal statt. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Kabarettistin Katie La Folle präsentiert ihr Stück „Rettet die Teetassen“, das auf humorvolle Weise das Thema Gleichberechtigung behandelt. Für musikalische Highlights sorgt DJane Simone Dueller. Moderatorin Martina Klementin führt durch den Abend.

Weitere Informationen: Der Eintritt ist kostenlos. Um 18.30 Uhr beginnt der Einlass, gestartet wird um 19 Uhr. Um Anmeldung wird unter https://villach.at/frauenfest gebeten.

Frauenfilmtage in Klagenfurt

Vom Mittwoch bis Dienstag, 5. bis 11. März 2025 veranstaltet das Referat für Frauen und Gleichstellung des Landes Kärnten die Frauenfilmtage im Volkskino in Klagenfurt. Gezeigt werden Filme, die sich mit Themen wie Sexualität, Diskriminierung, Gewalt gegen Frauen, Emanzipation und historischen Frauenschicksalen auseinandersetzen. Am Donnerstag, 6. März geben Beratungseinrichtungen vor Filmbeginn einen kurzen Einblick in ihre Arbeit.