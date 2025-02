Nach Villach-Tragödie: Nachfrage nach Psychotherapien steigt

Tschuschnig: Telefonseelsorge, Rat auf Draht, Psychiatrischer Not- und Krisendienst, Kärntner Landesverband für Psychotherapie, Psychiatrische Therapiezentren in Klagenfurt und Villach; für Kinder und Jugendliche: „Gesund aus der Krise“.

Tschuschnig: Gespräche in der Familie, aktives Zuhören und helfen, die Gefühle zu regulieren. Fragen ernst zu nehmen. Unterstützend für die Kinder da sein. Am besten ist es so viel Normalität wie nur möglich zu schaffen. Kinder und Jugendliche brauchen Sicherheit und Verlässlichkeit, vor allem in der Familie.