Fasching am Arbeitsplatz: Was ist erlaubt und was nicht?

Viele Arbeitnehmer möchten sich zu Fasching verkleiden – doch ist das auch im Büro oder Betrieb gestattet? ÖGB-Experte Michael Trinko rät dazu, im Vorfeld mit dem Arbeitgeber zu klären, ob Kostüme toleriert werden.

Kostüme im Job: Erlaubt oder nicht?

Grundsätzlich gibt es keine allgemeingültigen Bekleidungsvorschriften. Die Kleidung gehört zur Privatsphäre, doch Einschränkungen sind möglich. „In manchen Branchen gibt es ein erwartetes Erscheinungsbild, etwa in Banken oder bei Anwälten. Hier kann der Arbeitgeber Vorgaben machen“, erklärt Trinko. Wichtig ist außerdem, dass Kleidung die Arbeitsabläufe nicht behindert oder gegen Sicherheits- und Hygieneregeln verstößt. „Wer Sicherheitsschuhe tragen muss, kann nicht mit Clownsschuhen erscheinen. Und im Bankgeschäft wird ein Piratenkostüm wohl nicht gut ankommen“, so der Arbeitsrechtsexperte.

Müssen sich Angestellte verkleiden?

Während viele gerne im Faschingskostüm zur Arbeit kommen, stellt sich auch die Frage: Kann ein Kostüm Pflicht sein? Hier gibt Trinko Entwarnung: „Arbeitnehmer können nicht gezwungen werden, sich zu verkleiden.“ Allerdings gibt es Ausnahmen, etwa in Berufen, wo Kostüme Teil der Tätigkeit sind – zum Beispiel in der Gastronomie oder im Eventbereich. Entscheidend ist, dass die Verkleidung nicht entwürdigend oder lächerlich ist. Zudem muss der Arbeitgeber das Kostüm bereitstellen oder die Kosten dafür übernehmen. In allen anderen Fällen bleibt es eine freiwillige Entscheidung, ob jemand im Faschingslook erscheinen möchte oder nicht.

Alkohol am Arbeitsplatz: Was ist erlaubt?

Fasching wird oft mit Alkohol gefeiert – doch wie sieht es während der Arbeitszeit aus? Grundsätzlich gibt es kein generelles Verbot, aber klare Regeln: „Der Konsum darf nicht in Exzesse ausarten und das Büro ist keine Partyzone“, stellt Trinko klar. Arbeitnehmer dürfen sich nicht in einen Zustand versetzen, in dem sie sich oder andere gefährden. Das gilt nicht nur für Alkohol, sondern auch für Medikamente oder andere Substanzen. In manchen Branchen – etwa auf Baustellen oder im Transportwesen – sind strenge Sonderregeln zu beachten. Ob Alkohol erlaubt ist, kann auch in einer Betriebsvereinbarung geregelt sein. „Wenn der Arbeitgeber ein absolutes Alkoholverbot verhängt, muss ich mich daran halten“, betont Trinko.

Feiern während der Arbeitszeit – was gilt?

Nicht jede Firma erlaubt eine Faschingsfeier während der Arbeitszeit. Falls der Arbeitgeber eine offizielle Feier organisiert, muss diese als Arbeitszeit vergütet werden. Findet sie nach Dienstschluss statt, ist die Teilnahme freiwillig und unbezahlt. Auch hier gilt: Vorher nachfragen, um Missverständnisse zu vermeiden. Wer sich unsicher ist, sollte das Gespräch mit Vorgesetzten oder Betriebsrat suchen.