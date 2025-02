Gehaltsplus: 7.500 Beschäftigte in Kärnten profitieren

Auch 2025 übernimmt die öffentliche Hand die kollektivvertraglichen Gehaltserhöhungen in der Sozialwirtschaft für Beschäftige in Einrichtungen der Pflege, Chancengleichheit und der psychosozialen Versorgung. Zudem wird die Inflation bzw. Teuerung bei den Sachkosten der Einrichtungen berücksichtigt. In der Regierungssitzung wurden auf Antrag von Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) die erforderlichen Anpassungen beschlossen.

Zusätzliche 17,65 Millionen Euro

„Insgesamt belaufen sich die zusätzlichen Kosten auf 17,65 Millionen Euro – knapp 11,3 Millionen Euro in der Pflege, über 900.000 Euro in der psychosozialen Versorgung und 5,45 Millionen Euro in der Behindertenhilfe“, führt Prettner aus. Im Vergleich zu heuer war die Valorisierung im Vorjahr mit 36,4 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch. In den Anpassungen 2025 wurde die Erhöhung der Gehälter nach dem SWÖ-Kollektivvertrag (4 Prozent) und der durchschnittliche Verbraucherpreisindex von 2,9 Prozent berücksichtigt. Abschließend würdigt Prettner die engagierte Arbeit der Fachkräfte im Sozial- und Pflegebereich: „Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre Hingabe verdienen höchste Anerkennung. Ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft!“