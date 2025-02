Fordernder Einsatz am Dachstein: Drei Hubschrauber mussten ausrücken

Zwei Bergsteiger gerieten am Dachstein in Notlage, die Rettung gestaltete sich schwierig

Die beiden Bergsteiger (24, 21) absolvierten bereits am frühen Morgen den sogenannten „Anna“ Klettersteig. Nach dessen Begehung stiegen sie noch um 16 Uhr in den „Johann“ Klettersteig ein. Dabei schätzten sie die dort herrschenden Bedingungen (Schnee, Eis, Einbrechende Dunkelheit) falsch ein. Die Tschechen setzten um 19.15 Uhr, in einer Seehöhe von zirka 2.400 Meter, einen Notruf ab.

Sowohl der Rettungshubschrauber C14 als auch der Polizeihubschrauber Libelle Alpha standen im Einsatz, konnten jedoch aufgrund der örtlichen Begebenheiten keine Bergung durchführen. Einsatzkräfte der Bergrettung Ramsau am Dachstein mussten somit über den „Johann“ Klettersteig in die Dachstein Südwand einsteigen. „Einem weiteren, aus dem Bundesland Kärnten hinzugezogenen Rettungshubschrauber (RK1), gelang es, die beiden in Not geratenen Tschechen gegen 22.15 Uhr zu retten. Die Bergsteiger blieben unverletzt. Im Einsatz standen drei Hubschrauber, 16 Mitglieder der Bergrettung Ramsau am Dachstein und zwei Alpinpolizisten der Alpinen Einsatzgruppe Liezen“, berichtet die Polizei.