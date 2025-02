Gerüchteküche brodelt: Kommt KFC nach Spittal an der Drau?

Im Juli 2024 hat in der Klagenfurter Kramergasse die erste KFC-Filiale Kärntens eröffnet. Wenige Monate später folgte die zweite am Villacher Hauptplatz. Nun munkelt man, dass bereits ein dritter Standort in Kärnten in Planung ist. Konkret soll KFC eine Neueröffnung in der Stadtgemeinde Spittal an der Drau ins Auge gefasst haben.

Jobausschreibungen für Spittal bereits online

Entsprechende Jobausschreibungen belegen die Expansion nach Oberkärnten. Gesucht werden sowohl ein Restaurant Manager als auch ein Assistant Restaurant Manager für eine geplante Neueröffnung in Spittal an der Drau. Wo genau diese vonstattengehen wird, ist noch unklar. Das Franchiseunternehmen war für 5 Minuten bislang nicht erreichbar.