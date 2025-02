Frauenmord in Wien: „Wollte sie lieber tot sehen, als mit einem anderen“

Vor dem Schwurgericht in Wien gestand der 40-jährige Angeklagte, seine Lebensgefährtin am 25. August 2024 in Wien-Favoriten getötet zu haben. „Ich übernehme die Verantwortung für die Tat“, sagte er. Dann fügte er hinzu: „Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist.“ In den frühen Morgenstunden sei „ein Schalter umgelegt“ worden, woraufhin er die Kontrolle verloren habe.

Monatelange Beschäftigung mit Femiziden

Der Mann hatte seine Partnerin 2023 über eine Dating-Plattform kennengelernt. Laut Staatsanwältin verlief die Beziehung zunächst harmonisch. Dennoch entwickelte der Angeklagte die Überzeugung, dass er sie töten müsse. Er litt unter Depressionen und Verlustängsten und recherchierte über Monate hinweg zu Femiziden und deren Strafausmaß. Die Staatsanwältin betonte: „Er wollte sie lieber tot sehen als in den Händen eines anderen Mannes.“

Warnsignale in Chats sichtbar

Chats zwischen dem Paar, die im Prozess verlesen wurden, zeigen, dass die Frau ihre Zuneigung mehrfach betonte. Sie versicherte ihrem Partner, dass er „keine Notlösung“ sei. Dennoch störte sie sein „dauerhaftes Lesen von Femizid-Berichten“. Diese Besessenheit deutete auf seine zunehmenden Ängste hin.

Geständnis vor Gericht

Auf die Mordanklage reagierte der Mann ohne Umschweife: „Ich bekenne mich voll schuldig.“ Seine Eifersucht räumte er ein: „Das kann man so sagen.“ Er wusste, dass seine Partnerin in einer früheren Beziehung ihren Mann verlassen hatte, was seine Verlustängste verstärkte. „Mir ging es psychisch nicht gut. Eine Mischung aus Depressionen, Midlife-Crisis und Verlustängsten“, erklärte der Angeklagte.

Ein brutales Martyrium

Laut Anklage erlitt das Opfer schwere Misshandlungen. Der 40-Jährige schlug seine Partnerin mehrfach, warf sie gegen Möbel und würgte sie schließlich mit seinem rechten Arm. Die Frau kämpfte minutenlang um ihr Leben. Laut Gerichtsmedizin führte die Kompression der Halsweichteile zu einem Bruch des Zungenbeins und einer tödlichen Sauerstoffunterversorgung des Gehirns. Der vorsitzende Richter sprach von einem „Martyrium“, das das Opfer durchleiden musste. (APA/red. 25. 2. 2025)