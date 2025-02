Tödlicher Brand in Wien-Brigittenau: Ermittlungen laufen

Feuerwehreinsatz in Wien-Brigittenau: Eine leblose Person wurde im Keller gefunden. Die Ermittlungen laufen.

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 12:16 / ©Leserfoto

Am Montagvormittag, dem 24. Februar 2025, gegen 11.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wien-Brigittenau gerufen. Der Brand brach im Keller des Gebäudes aus und sorgte für einen Großeinsatz der Wiener Berufsfeuerwehr. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte eine leblose Person.

Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen

Noch am Einsatzort wurde das Landeskriminalamt Wien – Gruppe Brand – mit den Ermittlungen betraut. Die Identität der verstorbenen Person ist derzeit noch unklar. Auch die genaue Ursache des Feuers wird untersucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2025 um 12:24 Uhr aktualisiert