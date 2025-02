Am Donnerstag: Sonderlandtag nach Villach-Attentat

Mit einer Schweigeminute für die Opfer des Attentats von Villach hat am Dienstag die Sitzung der Kärntner Landesregierung begonnen. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hob hervor, dass sich die Kärntner Landesregierung direkt nach dem Attentat in enger Abstimmung mit dem zuständigen Innenministerium befunden hat. Die Bedrohung durch den islamistischen Terror sei eine Situation, der sich Europa gemeinsam stellen müsse. Die neue Bundesregierung werde entsprechende rechtliche Maßnahmen setzen müssen. „Aber auch wir auf Landesebene werden alles tun, was wir in unserem Bereich an Integrationsmaßnahmen umsetzen können.“ Kaiser sprach hier mögliche Integrationsverträge an. Zum Thema Asylobergrenze sagte Kaiser, dass diese nur umsetzbar sei, wenn alle entsprechenden Indikatoren auf Bundes- und EU-Ebene eingehalten werden.

©LPD Kärnten/Varh Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)

ÖVP: „Müssen festlegen, wo wir schärfer werden müssen“

„Wir müssen alles tun, um den Menschen wieder ein Gefühl der Sicherheit zu geben“, ergänzt LHStv. Martin Gruber (ÖVP). Entsprechende Maßnahmen sind beim Sicherheitsgipfel vergangene Woche besprochen worden. „Wir müssen festlegen, wo wir schärfer werden müssen, um solche Anschläge möglichst zu verhindern“, so Gruber. Für die digitale Überwachung, insbesondere von Messenger-Diensten, und auch die Nachschau in Privatunterkünften von Asylberechtigten müssen gesetzliche Grundlagen geschaffen werden – auch ohne entsprechenden Anlass. „Und, wir müssen auf europäischer Ebene über ein Verbot von Plattformen diskutieren, auf denen Radikalisierung stattfindet.“ Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) sprach abschließend allen Einsatzkräften Dank für das entschlossene Handeln aus, aber auch allen Menschen, die Erste Hilfe geleistet und Zivilcourage bewiesen haben.