Gratis-Döner-Aktion in Wien: Dönermeister kommt nach Hernals

Dönermeister, Österreichs bekanntes Franchise für Premium-Döner, setzt seinen Wachstumskurs fort. Die neueste Filiale am Hernalser Gürtel 43 öffnet am 27. Februar ihre Türen. Von 11 bis 17 Uhr gibt es für alle Gäste eine besondere Aktion: Solange der Vorrat reicht, werden kostenlose Beef- oder Berliner Gemüsehühnchen-Döner serviert. „Unser Ziel war es von Anfang an, Premium-Döner für alle zugänglich zu machen“, erklärt Mitbegründer Ekrem Tütüncü. Mit dieser Eröffnung will Dönermeister noch mehr Menschen in Wien von seinem Konzept überzeugen.

Nachhaltigkeit als Kernkonzept

Neben hochwertigen Zutaten setzt Dönermeister auf regionale Produkte und Nachhaltigkeit. „Unsere Zutaten werden lokal bezogen, um Frische und Qualität zu garantieren und gleichzeitig die heimische Landwirtschaft zu stärken“, sagt Mitbegründer Temel Tütüncü. Das Franchise bietet neben klassischen Döner-Varianten auch eine vegane Alternative namens „Urban Soul Food“ an. Damit richtet sich das Unternehmen an eine breite Zielgruppe und passt sich modernen Ernährungstrends an. „Vielen Dank unseren lieben Gästen für Ihre anhaltende Unterstützung und Treue“, so Tütüncü weiter.

Erfolgreiches Franchise-Modell

Dönermeister ist bereits mit Standorten in Wien, der Westfield Shopping City Süd, EKZ Schwechat und dem Auhof Center vertreten. Das Unternehmen setzt auf Qualität, Innovation und erstklassige kulinarische Erlebnisse. Franchise-Partner profitieren von einem bewährten Geschäftsmodell mit umfassender Unterstützung. „Unsere Marke kombiniert Authentizität mit moderner Gastronomie und bietet Unternehmern die Möglichkeit, Teil unserer Erfolgsgeschichte zu werden“, betont das Unternehmen.