Endspurt: Arbeiten der Grazer „Neutorlinie“ schreiten voran

Die Entflechtung der Straßenbahnlinien in der Grazer Innenstadt geht in die finale Phase: Seit März 2023 wird an der Ausweichlinie über die Neutorgasse für das Nadelöhr Herrengasse gebaut, durch die bisher sämtliche Linien fahren mussten. Ab Ende Mai beginnen die Anschlussarbeiten der neuen Linie an das bestehende Tram-Netz an der Annenstraße. Ab 29. November sollen die Straßenbahnen dann auf der neuen Strecke fahren, hieß es am Dienstag, den 25. Februar 2025 bei einer Pressekonferenz in Graz.

Neutorlinie kann ab 29. November verkehren

Die Entlastung der Herrengasse war ein jahrelanger Wunsch vieler Politikerinnen und Politiker wie auch eine Notwendigkeit, denn die Taktungen gerieten bei der Herrengasse an die Kapazitätsgrenze und wenn Veranstaltungen oder Demonstrationen durch die belebte Einkaufsstraße stattfanden, musste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Ab 29. November sollen die Straßenbahnen dann parallel zur Herrengasse auch auf der sogenannten Neutorlinie, so nun der offizielle Name der Entlastungsstrecke, fahren.

Tegetthoffbrücke für Bims neu gebaut

Der Großteil der Arbeiten ist bereits abgeschlossen: Die Schienen in der Neutorgasse wurden verlegt, die Tegetthoffbrücke wurde für das Gewicht der Trams neu gebaut und auch die Gleisbauarbeiten in der Belgiergasse schreiten voran. Ab 24. Mai sollen die Arbeiten für den Anschluss der Schienen von der Vorbeckgasse in die Annenstraße starten. „Da es sich dabei um eine komplexe Gleisanbindung samt Leitungsinfrastruktur handelt, dauern diese Arbeiten inklusive Schienenersatzverkehr bis 7. September“, kündigte die Holding Graz an.

Einiges ändert sich bei den Grazer Linien ab Mai

Eine Novität steht dabei an: Normalerweise wird Schienenersatzverkehr nur in der Ferienzeit eingeplant, doch diesmal ist er wegen der umfangreichen Arbeiten schon ab Mai nötig. Von den 85 Straßenbahngarnituren, die die Stadt derzeit im Einsatz hat, werden im Frühverkehr werktags während der Schulzeit derzeit 69 Trams eingesetzt, um die Taktung zu schaffen. Da wegen der Gleisbauarbeiten aus der Remise 3 im Bezirk Eggenberg weder aus- noch eingefahren werden kann, muss ein großer Teil der Trams in der Remise bleiben. Daher werden nur 38 Straßenbahnen über Monate hinweg im Einsatz sein: „Alles mit Bussen zu ersetzen, wird schwierig. Wir bitten daher schon jetzt um Verständnis“, sagte Holding Graz-Vorstand Mark Perz.

Neue Straßenbahnen erwartet

Nach Abschluss der Arbeiten beginnen die Testfahrten der Neutorlinie, die bis zum Fahrplanwechsel Ende November bzw. Anfang Dezember abgeschlossen sein sollen. Dann wird werktags tagsüber jede zweite Garnitur der Linie 7 als Linie 17 über die Neutorgasse fahren und in den Abendstunden Montag bis Samstag und an Sonntagen ganztägig die Linie 16 über die neue Strecke führen. Ab November 2025 können dann auch die Straßenbahnen der Linien 1, 4, 6 und 7 über diese Strecke „ausweichen“, sollte es notwendig sein. Neu wird auch ein Teil der Fahrzeugflotte, denn die neuen Flexity-Straßenbahnen der Firma Alstom werden den Fuhrpark erweitern. Ob das bereits Ende November der Fall sein wird, ist noch offen und hängt vom Lieferzeitpunkt des Herstellers ab, hieß es auf APA-Nachfrage.

Rund 38 Millionen Euro fließen in Neutorlinie

Die lange Bauphase im Bereich Vorbeckgasse/Annenstraße werden die Stadt Graz und Holding Graz nutzen, um weitere Infrastruktur- und Instandhaltungsarbeiten im Grazer Westen durchzuführen. Unter anderem werden Gleise am Knoten Hauptbahnhof sowie im Bereich Kreuzung Eggenberger Straße/Asperngasse getauscht. Die Kosten für die Neutorlinie werden sich insgesamt auf rund 38 Millionen Euro belaufen, wobei sich Bund, Land und Stadt die Kosten in etwa dritteln. (APA/RED, 25.2.25)