Mehrere Opfer, hohe Summen: Polizei sucht diesen Mann

Die Wiener Polizei ermittelt gegen einen Mann, der verdächtigt wird, im Dezember 2024 in mindestens zwei Fällen Menschen auf offener Straße angesprochen und sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen um Geld gebeten zu haben. Die Vorfälle ereigneten sich in der Inneren Stadt und in Rudolfsheim-Fünfhaus.

Mutmaßlich gefälschte Dokumente vorgelegt

Laut Polizei sprach der Unbekannte Englisch und gab an, aus Irland oder Großbritannien zu stammen. Er erklärte seinen Opfern, dass er in Österreich bestohlen worden sei und dringend Geld für die Rückreise benötige. Dabei soll er mutmaßlich gefälschte Dokumente vorgezeigt haben, um seine Geschichte glaubhaft zu machen.

Überweisung nur vorgetäuscht

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige die Betroffenen glauben ließ, das ausgehändigte Bargeld umgehend per Bank-App auf deren Konto zurückzuüberweisen. Die Opfer erhielten das Geld jedoch nicht zurück. Insgesamt soll es sich um mehrere vierstellige Beträge handeln. Neben den beiden bekannten Fällen wird der Mann laut Polizei in fünf weiteren Betrugsfällen mit derselben Vorgehensweise als Verdächtiger geführt. Ob es einen Zusammenhang gibt, wird noch geprüft.