47 Millionen Euro fließen 2025 in Kärntens Straßen

Trotz Spardrucks umfasst das Straßenbauprogramm des Landes Kärnten auch heuer rund 200 Bau- und Planungsprojekte – von Generalsanierungen und Brückenprojekten bis zu Hangsicherungen sowie kleineren Ausbesserungsarbeiten. „Wir haben bei der Erstellung des Bauprogrammes auf regionale Ausgewogenheit geachtet. Vor allem im ländlichen Bereich sind intakte Straßen für die Bevölkerung unerlässlich“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Baumaßnahmen in allen Kärntner Bezirken

Im Rahmen einer Frühjahrsoffensive wurden bereits 29 Baulose mit einem Auftragsvolumen von rund 25 Millionen Euro ausgeschrieben. „Die Baubranche ist beschäftigungsintensiv und diese Aufträge im Straßenbau, die zum überwiegenden Teil an regionale Firmen gehen, sorgen für eine kontinuierliche Auslastung und Planungssicherheit bei den heimischen Betrieben“, erklärt Gruber weiter. Zu den größten Bauprojekten zählen die Fortführung der Sanierung der B106 Mölltal Straße, der Abschluss der Sanierung der L47 Ossiacher Tauern Straße oder auch die Beseitigung von Katastrophenschäden aus den Vorjahren auf der L46 Teuchen Straße und der L19 Innerkremser Straße. In Klagenfurt wird mit dem Neubau der Wölfnitzbachbrücke ein Millionenprojekt umgesetzt. Auf der Agenda steht zudem der Ausbau des Radwegs durch die Lieserschlucht. Darüber hinaus wird die Generalsanierung am R1 Drauradweg fortgeführt.

Kärnten setzt auf Recyclingasphalt

Gesetzt werden auch Schwerpunkte bei innovativen technischen Lösungen: So können durch das Recycling von abgetragenem Asphalt essentielle Materialien wie Bitumen und Gesteinskörnung (Schotter) wiederverwendet werden, was den Bedarf an neuen Rohstoffen reduziert und somit Energie und Kosten spart. Ziel ist es, die Quote von Recyclingasphalt im Asphaltmischgut durch gezielte Anreize in den Ausschreibungsverfahren weiter zu erhöhen. „Wenn es im Straßenbau Potenzial gibt, nachhaltig und kosteneffizient zu arbeiten, nutzen wir das auch. Hier geht die Straßenbauabteilung mit gutem Beispiel voran“, betont Gruber. Welche Baumaßnahmen ins jährliche Bauprogramm aufgenommen werden, ergibt sich übrigens aus einer Prioritätenreihung, die 2023 neu festgelegt wurde. Dafür war ein Hochleistungsmessfahrzeug in ganz Kärnten im Einsatz, um das Landesstraßennetz abzufahren, zu scannen und digital zu erfassen.