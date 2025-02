STYRIAN SOUNDS FESTIVAL holt wieder heimische Künstler auf die Bühne

Endless Wellness, Saló, Candlelight Ficus, Mother´s Cake, Kässy, Viech, Velvet Wasted, Fette Fete, The Uptown Monotones, Cousines Like Shit, The Burning Flags, Nitsch, Amanda, Suluka, Poor Man´s Revenge, Livin‘ Vintage, Die Niachtn, Ultima Radio, Die Weltuntergang, Krieglstein, Pandoras Kleine Schwester, Ameliy, Honahlei, Sladoled Lovekomet, Unorthodox Radio, The Patch, Mighty Maggots, One Last Story und Co.