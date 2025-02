24,7 Millionen Euro Schulden: Wiener Bauunternehmen ist insolvent

Über das Vermögen der SÜBA Bau und Projekterrichtungs GmbH wurde im Dezember 2024 ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft der SÜBA AG, konnte seinen Geschäftsbetrieb nach anfänglichen Fortführungsversuchen nicht aufrechterhalten. Am 9. Jänner 2025 musste es aufgrund fehlender Liquidität endgültig schließen.

Millionenforderungen der Gläubiger

Bis zur ersten Tagsatzung am Wiener Handelsgericht am 25. Februar 2025 meldeten 86 Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt 24,7 Millionen Euro an. Laut Insolvenzexperte Stephan Mazal von Creditreform wurden bislang rund 10 Millionen Euro anerkannt, während etwa 14,7 Millionen Euro noch strittig sind. Weitere Forderungsanerkennungen könnten folgen.

Ursachen der Insolvenz

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Schuldnerin sind auf die anhaltende Krise in der Immobilienbranche sowie eine unzureichende Eigenkapitalausstattung zurückzuführen. Als Generalunternehmerin übernahm die Firma Planungs- und Bauleistungen sowie Buchhaltungs- und sonstige „Holdingleistungen“ für die Projektgesellschaften der SÜBA-Gruppe. Eigene Liegenschaften oder Projekte besaß sie nicht.

Offene Forderungen im Fokus

„Die Ermittlung und Durchsetzung der Forderungen der Schuldnerin gegen Gesellschaften der SÜBA-Gruppe steht im Mittelpunkt der weiteren Insolvenzabwicklung“, erklärt Stephan Mazal. Von der Klärung der offenen Forderungen sind auch die Quotenaussichten der Gläubiger abhängig. Die Schuldnerin setzt weiterhin auf die Erarbeitung eines Sanierungsplans in Zusammenarbeit mit den Gläubigern.