Erfolg für KTM: Sanierungsplan nach 88 Tagen beschlossen

Der Sanierungsplan der KTM AG wurde von den Gläubigern genehmigt, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet. Der Sanierungsverwalter hielt den Plan mit einer Zerschlagungsquote von 14,9 Prozent für wirtschaftlich angemessen. Eine alternative Lösung erschien nicht realistisch. Die Gläubiger werden eine 30-prozentige Barquote erhalten, die bis zum 23. Mai 2025 zu zahlen ist. Voraussetzung für die Bestätigung des Plans ist, dass bis zu diesem Datum auch die notwendigen Fortführungskosten in der Höhe von circa 150 Millionen Euro hinterlegt oder sichergestellt sind.

So geht es weiter

„Die 1. Tranche dieser Fortführungsgarantie, nämlich 50 Millionen Euro, ist bereits gestern auf einem Treuhandkonto des Sanierungsverwalters eingelangt. Geplant ist, dass die Produktion Mitte März 2025 wieder aufgenommen wird. Bis zum 23. Mai 2025 sind ca. 750 Millionen Euro zu hinterlegen oder sicherzustellen, nämlich 600 Millionen Euro für die 30%ige Quote und 150 Millionen Euro für die Fortführung. Der Name des finanzierenden Investors ist weiterhin unbekannt!“, heißt es vom AKV.

Abstimmung am Landesgericht Ried

Bekanntlich wurden am 29. November 2024 über die Vermögen der KTM AG und deren beiden Tochtergesellschaften KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH und KTM Components GmbH jeweils Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Am heutigen Dienstag, den 25. Februar 2025 fand am Landesgericht Ried im Innkreis bereits die Tagsatzung zur Abstimmung über den Sanierungsplan der KTM AG statt. Die Abstimmungstagsatzung im Verfahren der KTM Components GmbH wird am Dienstag um 13.30 Uhr und jene der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH um 15.30 Uhr stattfinden.

Das Sanierungsplanangebot

„Wir konnten erreichen, dass noch vor der Sanierungsplantagsatzung das Anbot auf eine 30%ige Barquote (Kassaquote) verbessert wurde und das Anbot lautete wie folgt: Die Insolvenzgläubiger erhalten zur vollständigen Befriedigung ihrer Forderungen, gleichgültig, ob es offene Buch- oder Wechselforderungen sind, eine 30%ige Quote, zahlbar binnen 14 Tagen nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans. Bestätigungsvoraussetzung ist, dass bis längstens 23.05.2025 der Erlag des Erfordernisses für die 30%ige Barquote und die Verfahrenskosten beim Sanierungsverwalter erfolgt. Dies bedeutet, dass eine gerichtliche Bestätigung des Sanierungsplanes erst nach dem Erlag der 30%igen Barquote und nach Sicherstellung der Masseforderungen (Fortführungskosten bis 23. Mai 2025) erfolgen wird“, heißt es in einer Aussendung des AKV.

Angemeldete Insolvenzforderungen der Gläubiger KTM AG

Gesamt liegen 3.847 Forderungsanmeldungen vor, 2.600 Forderungsanmeldungen davon entfallen auf Dienstnehmer. Die angemeldete Forderungssumme beläuft sich auf circa 2,25 Mrd. Euro, dies einschließlich bedingt angemeldeter Forderungen. KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH

Gesamt liegen 1.321 Forderungsanmeldungen vor, 903 Forderungsanmeldungen davon entfallen auf Dienstnehmer. Die angemeldete Forderungssumme beläuft sich auf circa 116,63 Mio. Euro, dies einschließlich bedingt angemeldeter Forderungen. KTM Components GmbH Gesamt liegen 824 Forderungsanmeldungen vor, 544 Forderungsanmeldungen davon entfallen auf Dienstnehmer. Die angemeldete Forderungssumme beläuft sich auf circa 89,27 Mio. Euro, dies einschließlich bedingt angemeldeter Forderungen.

Sanierungsplanerfordernis

„Offenbar unter Ausklammerung einzelner bedingter Forderungen sowie einzelner IC-Forderungen wird das Erfordernis für die 30%igen Sanierungspläne in den Verfahren der KTM AG, KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH und KTM Components circa EUR 600 Mio. betragen. Die Sanierungspläne werden zudem nur bestätigt werden, wenn diese als erfüllbar zu betrachten sind“, so der AKV: Es werden daher auch die bis 23. Mai 2025 anfallenden Fortführungskosten zu hinterlegen sein. Diesbezüglich geht man von einem Liquiditätsbedarf von circa 150 Mio. Euro aus. Es werden daher bis spätestens 23. Mai 2025 circa 750 Mio. Euro beim Sanierungsverwalter zu hinterlegen bzw. sicherzustellen sein. Die Erfüllung dieses hohen Sanierungsplanerfordernisses von circa 750 Mio. Euro bedingt jedenfalls erhebliche Mittelzuführungen eines Investors. Der Sanierungsverwalter hat die Sanierungspläne als wirtschaftlich angemessen betrachtet, zumal sich eine Zerschlagungsquote von 14,9% vor möglichen Schadenersatz- und Anfechtungsansprüchen sowie möglichen Ansprüchen aus Einlagenrückgewähr errechnet. Die Durchsetzungs- und Einbringlichkeitswahrscheinlichkeit solcher Ansprüche beurteilt der Sanierungsverwalter derart, dass diese zu keinem Ergebnis führen würden, welches günstiger wäre als die angebotene 30%ige Sanierungsplanquote. Auch nach seiner Einschätzung besteht daher im Ergebnis kein realistisches Alternativszenario zum Sanierungsplanangebot.

Mehrheit stimmt Sanierungsangebot zu

„Die Kapital- und Kopfmehrheit stimmten im Verfahren der KTM AG dem Sanierungsplanangebot zu. Die Abstimmungen in den Verfahren KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH und der KTM Components GmbH bleiben im Laufe des Tages abzuwarten“, heißt es abschließend in der Aussendung des AKV.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2025 um 14:42 Uhr aktualisiert