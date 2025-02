Einsatz bei Grazer Schule: Feuerwehr befreit Mädchen aus misslicher Lage

Die Berufsfeuerwehr Graz wurde heute in die VS Engelsdorf in die Liebenauer Hauptstraße alarmiert. „Ein Mädchen konnte sich nicht mehr selbständig befreien bzw. war das Kind mit dem Knie in einem Klettergerüst eingeklemmt. Durch die Zuhilfenahme einer Säbelsäge konnten wir die Situation rasch klären und den Einsatz erfolgreich beenden“, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz in einem Facebook-Posting.

©BF Graz Das Mädchen war mit dem Knie in einem Klettergerüst eingeklemmt. ©BF Graz Die Berufsfeuerwehr Graz eilte zu Hilfe.