Zivildienst in Kärnten: Mehr Zuweisungen, weniger unbesetzte Plätze

Es sei ein „erfreulich positiver Trend“, wie Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) am Dienstag nach der Regierungssitzung betont. Sowohl die Anzahl an verfügbaren Plätzen als auch jene der zugewiesenen Zivildiener entwickelt sich konstant beziehungsweise steigend weiter. So konnten die Zuweisungen im Jahr 2024 von 620 auf 641 gesteigert werden. Die Gesamtauslastung lag damit bei 83 Prozent.

Gesamtauslastung zeigt positiven Trend

Dennoch bleibe Potenzial nach oben, so Fellner. Der Österreichschnitt liegt bei 90,7 Prozent. „Der Zivildienst ist ein wesentliches Element unserer sozialen Infrastruktur. Er trägt dazu bei, das Gesundheitssystem, den Sozialbereich und die Einsatzorganisationen nachhaltig zu unterstützen. Unsere Aufgabe ist es, den Zivildienst attraktiv zu gestalten und die jungen Menschen für diesen wertvollen Dienst zu gewinnen. Nur so können wir langfristig eine stabile Versorgung sicherstellen.“

753 Zivildienstplätze in Kärnten

Fellner weiter: „Unser Ziel ist es, den Zulauf an Zivildienern kontinuierlich zu sichern und weiter zu verbessern, um langfristig eine flächendeckende Versorgung gewährleisten zu können.“ Stabil entwickelte sich 2024 die Zahl der Zivildiensteinrichtungen und -plätze in. So gibt es aktuell 72 Einrichtungen mit 753 Zivildienstplätzen; im Jahr zuvor waren es 755. Die geringfügige Abnahme ist auf die Bereiche Kinderbetreuung und die Betreuung von Vertriebenen und Asylwerbern zurückzuführen. Gleichzeitig kamen neue Plätze hinzu. So wurde mit dem Krankenhaus Spittal eine neue Einrichtung mit zwei Zivildienstplätzen genehmigt. Im Bereich der Alten- und Behindertenbetreuung blieb die Zahl der Plätze konstant.

