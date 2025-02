Betreiber von hunderte Jahre altem Stadtheurigen ist pleite

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 14:33 / ©Coloures-Pic-stock.adobe.com

Am Landesgericht Wien wurde am Dienstag, 25. Februar 2025, ein Sanierungsverfahren über die „SAGAN & WALKA Gesellschaft m.b.H“ eröffnet. Bei dem Unternehmen handelt es sich um die Betreiber des historischen Stadtheurigen Esterhazykeller, der mittlerweile seit 1683 in der Wiener Innenstadt besteht und sich großer Beliebtheit erfreut, wie der AKV erklärt.

Das ist der Esterhazykeller

Bekannt ist der Esterhazykeller auch als „Volkskeller Wiens“, er bietet eine „Flaschenweinkultur“ – und das alles in einem äußerst authentischen Ambiente aus Ziegeln und Patina aus dem 16. Jahrhundert. Zudem werden an den Werktagen auch Mittagsmenüs angeboten, Platz hat man für Reisegruppen von zehn bis 300 Personen.

Deshalb ist das Unternehmen in die Pleite geschlittert

Die Gesellschaft selbst ist jedenfalls schon zum dritten Mal insolvent, bereits 2011 und 2015 war ein Sanierungsverfahren über das Vermögen anhängig. Laut Eigenantrag der Insolvenzschuldnerin hätten die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die aufgrund des Kriegsausbruchs in der Ukraine schlechte wirtschaftliche Lage, gestiegenen Fixkosten und Lebensmittelpreise für die Pleite gesorgt.

Getroffene Maßnahmen haben nicht gereicht

Obwohl man schon das Personal reduziert und andere Maßnahmen ergriffen hat, hat das nicht gereicht – man musste die Zahlungsunfähigkeit eingestehen. Das vorhandene Vermögen wird nun im Zuge des Insolvenzverfahrens erörtert und geschätzt. Betroffen sind von der Pleite jedenfalls rund 60 Gläubiger und zwölf Dienstnehmer. Das Unternehmen beabsichtigt, einen Sanierungsplan vorzulegen, wobei eine 20 prozentige Quote, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, geboten wird. Das Geld möchte man aus der Fortführung des Unternehmens erwirtschaften, weiß der AKV abschließend.