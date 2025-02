Bestbewertete Bahnhöfe Österreichs: Grazer Bahnstation auf Platz 1

Die Bahnhöfe und Haltepunkte in den untersuchten Städten erhielten im Durchschnitt 4,14 von 5 möglichen Sternen. Am besten bewertet werden die Bahnstationen in Wolfsberg mit durchschnittlich 4,6 Sternen, wobei die drei Stationen der Stadt insgesamt nur 24 Bewertungen zählen.

Graz auf Platz 2 im Städteranking

Den zweiten Platz im Städteranking teilen sich Salzburg, Graz und Baden mit jeweils 4,3 von 5 Sternen. Wien, St. Pölten und Innsbruck erhielten durchschnittlich Bewertungen in Höhe von 4,2 Sternen und landen auf dem fünften Platz. Knapp unter dem Bundesdurchschnitt liegen die Wiener Neustadt, Linz, Leonding, Krems, Klosterneuburg, Klagenfurt und Feldkirch – mit jeweils 4,1 Sternen reicht es für Platz acht. Am anderen Ende der Skala belegt Steyr den letzten Platz im Ranking. Die Bahnhöfe der drittgrößten Stadt in Oberösterreich erhalten im Durchschnitt nur 2,9 von 5 Sternen. Ebenfalls mäßige, aber etwas bessere Bewertungen erhalten die Bahnstationen in Traun mit durchschnittlich 3,7 Sternen (Platz 19) und in Dornbirn mit 3,8 Sternen (Platz 18).

Graz Liebenau-Murpark auf Platz 1

Im Einzelranking der bestbewerteten Bahnhöfe Österreichs (mit mindestens 25 Bewertungen) kann vor allem eine Bahnstation überzeugen: Die Haltestelle Graz Liebenau-Murpark schneidet mit 4,6 Sternen am besten ab. Dabei handelt es sich nicht nur um einen Bahnhof, sondern um ein ganzes Einkaufszentrum, wovon die Station bei ihren Bewertungen profitiert. Insgesamt 13 Bahnhöfe wurden mit 4,3 Sternen bewertet und befinden sich somit alle auf Platz 5. Die österreichischen Hauptbahnhöfe stechen dabei besonders hervor. So vereinen die vier Knotenpunkte in Wien, Salzburg, Innsbruck und Graz rund 40 Prozent aller analysierten Bewertungen.

Negativ-Ranking: Bahnhof Graz Puntigam auf Platz 7

Der am schlechtesten bewertete Bahnhof ist der in Steyr mit nur 2,8 von 5 möglichen Sternen. Die aktuell 70 Kommentare weisen überwiegend auf die gleichen Gründe für die schlechten Bewertungen hin: „WC ist eine Zumutung, Lift bleibt regelmäßig stecken“ oder „Dreckig und heruntergekommen“. Platz zwei des Negativ-Rankings geht an die Bahnstation Wien Erzherzog Karl-Straße mit 3,3 Sternen. Mit 3,4 Sternen teilen sich die Bahnhöfe Grillgasse, Innsbruck Westbahnhof, Wien Franz-Josefs-Bahnhof und Wien Matzleinsdorfer Platz den dritten Rang. Komplettiert werden die Flop Ten durch die Haltestellen: Jedlersdorf und Wien Praterkai (jeweils 3,5 Sterne, Platz sieben) sowie Graz Puntigam, Riedenburg und Wien Atzgersdorf (jeweils 3,7 Sterne, Platz neun). Hauptkritikpunkte: die Bahnhöfe seien veraltet und zu dreckig.