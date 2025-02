Verfolgungsjagd in Wien: Jugendliche orten Diebe per AirPods

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 15:26 / ©5 Minuten

Ein spektakulärer Polizeieinsatz ereignete sich am frühen Montagnachmittag, nachdem zwei Jugendliche mithilfe ihrer AirPods mutmaßliche Diebe aufspürten. Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger sollen Opfer eines Diebstahls geworden sein, bei dem Unbekannte Bekleidung und elektronische Gegenstände aus einer Umkleidekabine entwendet haben sollen. Durch die Ortungsfunktion ihrer AirPods gelang es den Jugendlichen, die Verdächtigen zu lokalisieren und anzuhalten.

Beide wurden angezeigt

Beim Eintreffen der Polizei an der Einsatzadresse ergriff eine größere Personengruppe die Flucht. Zwei Männer rannten sofort in Richtung Stuwerstraße davon. Die Beamten verfolgten sie zu Fuß und forderten sie mehrfach auf, stehen zu bleiben – jedoch ohne Erfolg. Über den Polizeifunk wurden die Fluchtrichtung und eine Beschreibung der Verdächtigen weitergegeben. In der Wolfgang-Schmälzl-Gasse gelang es den Einsatzkräften schließlich, die beiden Tatverdächtigen, einen 16-Jährigen (Staatsangehörigkeit ungeklärt) und einen 17-jährigen serbischen Staatsangehörigen, anzuhalten und festzunehmen. Beide wurden wegen des Verdachts des Diebstahls angezeigt.