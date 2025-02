Italientief bringt Schnee: Karte zeigt, wo wie viel fallen wird

Neben einer Kaltfront mischt in der Nacht auf Mittwoch, 26. Februar 2025, und am Mittwoch selbst auch noch ein Italientief in Österreich mit und wird etwas Niederschlag ins Land bringen. Bis in die Täler herunterschneien wird es jedoch nicht, da die Schneefallgrenze nicht weiter als bis auf 700 Meter sinken wird. Mehr dazu hier: Schnee im Anmarsch: Das erwartet uns in Österreich.

Neuschnee in Österreich hauptsächlich in den Bergen

Wie die „Unwetterzentrale Österreich“ nun auf Facebook erklärt, würde es den meisten Neuschnee dementsprechend vor allem in den Bergen geben. Bis zu 30 Zentimeter prognostizieren die Meteorologen dabei in den Hohen Tauern und in den Karnischen Alpen. Schnee-Fans sei jedoch gesagt: „In den Tälern kommt dagegen kaum etwas an, ein paar Zentimeter oberhalb von 1.000 Metern.“

Hier fällt in Österreich zur Wochenmitte am meisten Schnee

Auf einer Karte hat man dabei noch dargestellt, wo wie viel Schnee zu erwarten ist. Der Osten und Norden des Landes geht dabei – wohl auch den teils fehlenden Bergen geschuldet – weitestgehend leer aus. Am meisten dürfte im Süden Salzburgs, im Südosten Tirols, in Osttirol und in Teilen Oberkärntens zusammenkommen. Allerdings gilt auch für diese Bereiche: Schnee wird es hauptsächlich auf den Bergen geben, die Täler werden wohl am ehesten Regen abbekommen.