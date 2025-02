Steiermark wählt am 23. März: 1.054 Wahlvorschläge zur Auswahl

Bei den steirischen Gemeinderatswahlen am 23. März werden auf den Stimmzetteln der 284 Gemeinden (alle außer Graz) insgesamt 1.054 Wahlvorschläge stehen. Das Wahlreferat des Landes veröffentlichte am Dienstag, dem 25. Feber die geprüften und endgültigen Vorschläge: Die ÖVP tritt in 282 Gemeinden an, die SPÖ in 267, die FPÖ in 258, die Grünen in 102, NEOS in 37 und die KPÖ in 34 Gemeinden. Zudem bewerben sich 74 weitere Listen um Stimmen. Insgesamt sind 5.062 Mandate zu vergeben.

Größte Auswahl in Kapfenberg

In Kapfenberg wird es die größte Auswahl geben, mit acht Parteien und Listen auf dem Stimmzettel. Neben den sechs im Landtag vertretenen Parteien sind auch die „Sozial Gerechte Liste Kapfenberg“ und die „Liste Clemens Perteneder“ dabei. In zwei Gemeinden im Bezirk Liezen in der Obersteiermark gibt es hingegen keine echte Wahl: In Wildalpen steht nur die SPÖ auf dem Stimmzettel, in Aich nur die ÖVP. Obwohl die FPÖ ebenfalls antreten wollte, wurde ihr Wahlvorschlag aufgrund eines Formalfehlers nicht akzeptiert. Insgesamt sind in der Steiermark (außer Graz) 805.173 Personen wahlberechtigt.

Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2020: ÖVP legt zu, FPÖ verliert stark

Bei den steirischen Gemeinderatswahlen 2020, die wegen der Corona-Pandemie von März auf Juni verschoben wurden, konnte die ÖVP im Vergleich zu 2015 um rund 4,5 Prozentpunkte zulegen und erzielte 47,2 Prozent der Stimmen. Auch die SPÖ schnitt gut ab und legte um 0,3 Prozentpunkte auf 31,9 Prozent zu. Die FPÖ verlor jedoch stark und erreichte nur 8,2 Prozent. Die Grünen verbesserten ihr Ergebnis um 1,42 Prozentpunkte auf 4,75 Prozent. Die KPÖ legte um rund 0,1 Prozentpunkte zu und kam auf 1,64 Prozent. Alle anderen Listen, darunter NEOS sowie Bürger- und Namenslisten, erzielten insgesamt 6,37 Prozent. In Graz wird erst 2026 wieder gewählt. (APA/RED; 25.2.25)