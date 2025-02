„Nicht konsumieren“: KÃ¤se-RÃ¼ckruf weitet sich aus

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 15:57 / ©Fotomontage: Canva

Mittlerweile informieren auch die Website „Gurkerl.at“ und Transgourmet vom Rückruf des Herstellers „Jean Perrin“. Dabei wird nicht mehr „nur“ der „Morbier Jean Perrin AOP 200“ zurückgerufen, mittlerweile steht auch ein Schnittkäse und ein Raclette-Teller auf der Rückruf-Liste. Während einer Laboruntersuchung seien in den betroffenen Chargen E-Coli-Bakterien gefunden worden. Diese können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen, in schweren Fällen können sie insbesondere bei Kindern auch zu Nierenkomplikationen führen. In der folgenden Infobox könnt ihr nachlesen, welche Produkte nun genau betroffen sind.

Diese Käse-Sorten von „Jean Perrin“ werden zurückgerufen: „Jean Perrin Morbier Schnittkäse AOP“ mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten: 8. Februar 2025

15. Februar 2025

22. Februar 2025

1. März 2025

15. März 2025

22. März 2025

29. März 2025 „Jean Perrin Raclette Teller Rohmilch (Pfeffer, Senfsamen)“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten: 11. Februar 2025

26. März 2025

2. April 2025

16. April 2025 „Morbier Jean Perrin AOP 200“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten: 15. Februar 2025

22. Februar 2025

1. März 2025

22. März 2025

Was, wenn man einen betroffenen Käse zu Hause hat?

In einer Aussendung werden Käse-Liebhaber nun darauf hingewiesen, die betroffenen Produkte nicht zu konsumieren und sie „umgehend“ zu entsorgen bzw. in die Geschäfte zurückzubringen. „Gurkerl.at“ erklärt, dass erworbene Produkte automatisch am Kundenkonto erstattet würden. Andere Chargen seien jedenfalls nicht betroffen und sicher zum Verzehr geeignet, heißt es abschließend noch.