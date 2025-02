Energieunternehmen vor dem Aus: Sanierung gescheitert

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 16:09 / ©Eigens-stock.adobe.com

Die Cleen Energy AG mit Sitz in Haag (Niederösterreich) steht vor dem Aus. Das Unternehmen hatte im Dezember 2024 Insolvenz angemeldet und sollte saniert werden. Doch nun wurde bekannt, dass Gespräche mit potenziellen Investoren gescheitert sind und der Sanierungsplan zurückgezogen werden muss, so der ÖVC.

Forderungen in Höhe von rund 15 Millionen Euro

„Das Sanierungsverfahren wird nach Rückziehung des Sanierungsplans in ein Konkursverfahren umgewandelt und das Vermögen der Gesellschaft verwertet.“, erläutert Insolvenzexperte Stephan Mazal von Creditreform (ÖVC). Bis zur ersten Gerichtstagsatzung am Dienstag, 4. März 2025 wurden bereits Forderungen in Höhe von rund 15 Millionen Euro angemeldet. Wie viel davon tatsächlich anerkannt wird, entscheidet sich erst bei diesem Termin.