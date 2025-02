Neuer Name, neue Wege: VinziWerke Österreich

Mit großer Trauer nahmen die VinziWerke im Sommer 2023 die Nachricht vom unerwarteten Tod ihres Gründers, Pfarrer Wolfgang Pucher, auf. Trotz der vielen Unsicherheiten blieb die Hauptaufgabe klar: Die Arbeit der VinziWerke musste weitergeführt werden. „Pfarrer Pucher hat es erreicht, die Marke ‚Vinzi‘ als Synonym für Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit, Barmherzigkeit und Auffangnetz für Menschen am Rande unserer Gesellschaft zu etablieren. Alle Einrichtungen, die diesen Namen tragen, wirken gemeinsam dem einen Ziel entgegen: Armut in unserer Gesellschaft nachhaltig zu bekämpfen“, erklärt Thomas Ferk, Obmann der VinziWerke.

Fortschritte und neue Projekte der VinziWerke

Seitdem konnte im Rahmen der VinziNacht 2023 eine Summe von 12.000 Euro für das VinziDorf gesammelt werden. Für die Renovierung des VinziNest, deren Kosten sich auf 1,9 Millionen Euro belaufen, wurden wichtige erste Schritte unternommen. Die Teilnahme an „Housing First Österreich“ erweitert das Angebotsportfolio und in diesem Jahr bereitet die Organisation das Jubiläumsjahr ihrer Frauen-Einrichtungen unter VinziHelp vor. „Nur dank der ungebrochen großen Solidarität unseren zahlreichen Spendern, haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und vieler anderer Unterstützern ist es uns möglich, unsere Arbeit in diesem Ausmaß fortzusetzen“, unterstreicht Nicola Baloch, Geschäftsführerin der VinziWerke.

©VinziWerk | Für die Renovierung des VinziNest, deren Kosten sich auf 1,9 Millionen Euro belaufen, wurden wichtige erste Schritte unternommen. ©VinziWerk | Die 1990 gegründeten VinziWerke unterstützen Menschen in Armut in rund 40 Einrichtungen in Österreich und sind Teil eines globalen Netzwerks von 50.000 Vinzenzgemeinschaften.

Organisatorische Weiterentwicklung und neue Ausrichtung der VinziWerke

Schon früh war den Verantwortlichen des Vereins klar, dass auch organisatorische Veränderungen erforderlich sein würden. Um die VinziWerke auf ein solides strukturelles Fundament zu stellen, durchlief der Verein einen Organisationsentwicklungs-Prozess, in dem bereits wesentliche Schritte gemacht wurden. „Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg, wie wir seit unserer Gründung 1990 hießen, wirkt schon seit viele Jahren über die Grenzen des Grazer Stadtteils, aber auch der Steiermark und auch über die Grenzen Österreichs hinaus. Im vergangenen Jahr haben wir uns in ‚Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich‘ umbenannt“, erklärt Thomas Ferk.

Neues Mitgliedsmodell und zentralisierte Prozesse für mehr Effizienz

Die wichtigsten Änderungen betreffen die Struktur der Organisation: Ein neues Mitgliedsmodell erlaubt es langjährigen, aktiven Unterstützern der VinziWerke, an den Entscheidungen mitzuwirken. Nicola Baloch erklärt, dass künftig viele Prozesse zentral gesteuert werden könnten, wodurch die tägliche Arbeit in den Einrichtungen erleichtert werde. Dadurch würden letztlich mehr dringend benötigte Ressourcen für die Menschen freigesetzt, die in den Häusern der VinziWerke betreut und begleitet werden. „Unser höchster Anspruch gilt der Erhaltung unserer Grundaufgabe: die direkte, niederschwellige und zielgerichtete Hilfe auf Augenhöhe“, betont sie abschließend.

Die VinziWerke: Ursprung, Mission und weltweite Vernetzung

Die VinziWerke wurden 1990 aus der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg gegründet, um Menschen zu unterstützen, die in Armut leben, oft weil sie aus der Bahn geraten sind. Heute betreiben die VinziWerke rund 40 Einrichtungen in der Steiermark, Wien und Salzburg, in denen täglich bis zu 450 Menschen Unterkunft finden und rund 1.700 Personen mit Essen und Lebensmitteln versorgt werden. Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg ist eine von 146 Vinzenzgemeinschaften in Österreich und Teil eines weltweiten Netzwerks von 50.000 Gemeinschaften in 148 Ländern. Diese Gruppen arbeiten selbstständig und unabhängig, basierend auf Ehrenamtlichkeit, mit dem Ziel, das Leben von Armen zu erleichtern und ihnen zu helfen, wieder in die Gesellschaft integriert zu werden.