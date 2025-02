Vorsicht, Phishing! Fake-QR-Codes an Parkautomaten entdeckt

nbekannte Täter haben an mindestens 40 Parkautomaten in Salzburg gefälschte QR-Codes angebracht.

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 16:39 / ©5 Minuten

Unbekannte Täter brachten zwischen 21. und 24. Februar an mindestens 40 Parkautomaten in der Stadt Salzburg gefälschte QR-Codes einer App für Parkplatzbetreiber an. Durch Scannen des Codes kommen die vermeintlichen Opfer auf eine Phishing-Webseite und werden dazu angehalten, das Kennzeichen des Fahrzeugs, die Parkzone und die Zahlungsdaten zu hinterlegen. Ob bislang ein Schaden entstanden ist, ist unbekannt, Opfer können sich bei jeder Polizeiinspektion melden. Die Ermittlungen laufen.