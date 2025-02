Steiermark: Grüne fordern mehr Gleichberechtigung für Frauen

Im Vorfeld des steirischen Equal Pay Day am 26. Feber äußern die Grünen Bedenken, dass Frauen in der Steiermark unter der Blau-Schwarz-Regierung wieder in traditionelle Rollenbilder zurückgedrängt werden könnten. Bereits jetzt verdienen Frauen in der Steiermark 16 Prozent weniger als Männer und die derzeitige Politik lässt wenig Hoffnung auf eine Verbesserung.

Frauen in der Steiermark arbeiten bis morgen gratis

Frauen in der Steiermark arbeiten bis morgen rechnerisch kostenlos, was aus Sicht von Frauensprecherin Veronika Nitsche ein inakzeptabler Zustand ist. Sie kritisiert die FPÖ und ÖVP dafür, Frauen finanziell zu belohnen, wenn sie ihre Kinder nicht in eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten schicken. Und dass sie dies als „Wahlfreiheit“ darstellen, wird von ihr ebenfalls kritisiert. „Echte Wahlfreiheit gibt es aber erst dann, wenn sich Frauen wirklich entscheiden können und jede Familie einen ganztägigen Betreuungsplatz für ihr Kind vorfindet und zwar in der ganzen Steiermark“, so Nitsche.

Einkommenslücke wächst durch Teilzeitarbeit

Die 16-prozentige Einkommensdifferenz bezieht sich auf eine ganzjährige Vollzeitbeschäftigung. In der Realität sieht es jedoch noch düsterer aus, da viele Frauen aus verschiedenen Gründen Teilzeit arbeiten, was ihre Gehälter zusätzlich schrumpfen lässt. In diesem Fall steigt die Gehaltslücke sogar auf 35 Prozent. „Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was das bedeutet: Wenn Frauen gleich viel verdienen würden wie Männer, könnten sie mit dem Differenzbetrag allein ein ganzes Einfamilienhaus bezahlen“, konkretisiert Nitsche.