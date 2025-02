Österreichischer Trachten-Riese muss nach fast 80 Jahren zusperren

Nachdem bereits Mitte Dezember bekannt wurde, dass die „Gössl GmbH“ aus Salzburg in die Pleite gerutscht ist, wurde der Antrag auf Annahme eines Sanierungsplans mittlerweile zurückgezogen, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet. Zugleich habe die Schuldnerin auch der Schließung des Unternehmens zugestimmt. Daher wurde am heutigen Dienstag, 25. Februar 2025, auch seitens des Gerichts die Schließung bewilligt, bereits Ende Jänner wurde die Schließung der Teilbereiche Produktentwicklung und „Gössl Journal“ genehmigt.

Unternehmenswerte werden nun veräußert

Damit wird das ursprüngliche Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung nun als Konkursverfahren fortgeführt, was bedeutet, „dass die vorhandenen Unternehmenswerte veräußert und die daraus erzielten Erlöse an die Gläubiger verteilt werden“, so der AKV. Welche Quote diese nun erwarten können, ist noch nicht bekannt.

Traditionsunternehmen wurde 1947 gegründet

Betroffen sind etwa 46 Dienstnehmer und rund 190 Gläubiger. Das 1947 gegründete und in dritter Generation geführte Salzburger Traditionsunternehmen ist neben anderen Traditionshäusern führend in der Trachtenbekleidung und hat auch Standorte in anderen Bundesländern. Die Aktiva wurden auf etwas mehr als zwei Millionen, die Passiva auf rund 9,6 Millionen Euro beziffert. Das Verfahren der ebenfalls insolventen „Gössl Gwand GmbH“ werde aktuell jedenfalls unverändert als Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung fortgeführt, weiß der AKV abschließend.