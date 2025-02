SOS-Kinderdorf Steiermark: Leiterin zu Gast in der Grazer Burg

Birgitta Thurner besuchte am 25. Februar 2025 auf Einladung von Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom die Grazer Burg.

Birgitta Thurner besuchte am 25. Februar 2025 auf Einladung von Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom die Grazer Burg.

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 17:33 / © Land Steiermark/ Jesse Streibl

Unter dem Leitgedanken „Jedem Kind ein liebevolles Zuhause!“ ist die Organisation „SOS-Kinderdorf“ seit über 60 Jahren in der Steiermark tätig. Die aktuelle Leiterin der Steiermark-Niederlassung, Birgitta Thurner, war am Dienstag, dem 25. Feber 2025, auf Einladung von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) in der Grazer Burg zu Gast.

SOS-Kinderdorf: Eine wichtige gesellschaftspolitische Rolle

Kunasek und Khom hoben hervor, dass „SOS-Kinderdorf eine bedeutende gesellschaftspolitische Rolle spielt, indem es allen Kindern und Jugendlichen ein Aufwachsen in Würde, Wärme und Geborgenheit ermöglicht“. Sie betonten weiter, dass die Organisation nicht nur durch ihre vielfältigen Betreuungsangebote auffällt, sondern auch stark für die Rechte der Kinder eintritt und oftmals bereits eingreift, bevor junge Menschen in schwierige Lebenslagen geraten.

© Land Steiermark/ Jesse Streibl Birgitta Thurner besuchte am 25. Februar 2025 auf Einladung von Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom die Grazer Burg.

Aktuelle Betreuungszahlen und präventive Maßnahmen in der Steiermark

Birgitta Thurner informierte, dass derzeit rund 250 Kinder und Jugendliche in SOS-Kinderdorf-Familien, Wohngruppen oder im Rahmen des „Betreuten Wohnens“ stationär betreut werden. Zusätzlich profitieren fast 600 Kinder und Jugendliche durch die mobilen und präventiven Angebote von SOS-Kinderdorf Steiermark. „Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit von SOS-Kinderdorf Steiermark mit den Gemeinden in den ländlichen Regionen. Kinder und Jugendliche bekommen hier die Möglichkeit, in Vereinen mitzuwirken und sich aktiv zu betätigen“, betonte Khom.

Wichtige Anliegen der Jugend: Ergebnisse der Kinderstimmenwahl

Birgitta Thurner nutzte ihren Besuch in der Grazer Burg, um die Ergebnisse der „SOS Kinderdorf Kinderstimmenwahl“ an die steirische Landesspitze zu übergeben. Auf kindgerechten Stimmzetteln hatten die Kinder in der Steiermark die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern und wichtige Anliegen vorzubringen. Laut den Ergebnissen der Wahl beschäftigen die jungen Steirer vor allem die Themen Umwelt, Familie und Gesundheit.