Nachhaltige Wärmeversorgung für Klagenfurt: Ausbau der Fernwärme

Die Stadtwerke Klagenfurt setzen österreichweit Maßstäbe in der emissionsfreien Fernwärmeversorgung. Mittlerweile stammen mehr als 90 Prozent der Klagenfurter Fernwärme aus Biomasse – ein Wert, der unter den Landeshauptstädten einzigartig ist. Das langfristige Ziel: Der vollständige Umstieg auf 100 Prozent biogene Brennstoffe.

Das Netz wird kontinuierlich ausgebaut

Um die Versorgung weiter zu optimieren, wird das 223 Kilometer lange Fernwärmenetz durch die STW-Tochter Energie Klagenfurt kontinuierlich ausgebaut. Die Stadtwerke Klagenfurt leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Smart City Klimastrategie, insbesondere in der Bereitstellung umweltfreundlicher Wärme. Im Jahr 2025 fließen rund 16 Millionen Euro in den Netzausbau. Bereits heute versorgt das Fernwärmenetz mit einer Leistung von 428 Gigawattstunden nahezu jeden zweiten Haushalt in Klagenfurt sowie zentrale Einrichtungen wie Krankenhäuser, Hotels und öffentliche Gebäude. Die verbesserte Luftqualität und die niedrige Feinstaubbelastung in der Stadt sind laut Umweltamt auch auf den steigenden Anteil an Fernwärmeanschlüssen zurückzuführen.

Neuer Bauabschnitt im Osten Klagenfurts

Seit Montag, 24. Februar 2025, laufen die Arbeiten zur Erweiterung des Fernwärmenetzes im Osten Klagenfurts. Die neue Hauptleitung verläuft von der Peter-Wunderlich-Straße über die Pischeldorfer Straße bis zum Flughafengelände. Dadurch können zusätzliche Gebäude an das Netz angeschlossen werden, darunter die neue Justizanstalt Klagenfurt, die 2027 in Betrieb gehen soll.

Bis Ende Mai 2025

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Mai 2025 andauern. In diesem Zuge werden auch Glasfaserkabel verlegt, um eine leistungsfähige digitale Infrastruktur zu schaffen. Diese Technologie ist skalierbar und nahezu unbegrenzt erweiterbar – insbesondere für Business-Kunden und zur besseren Vernetzung der STW-Infrastruktur.

Verkehrsmaßnahmen während der Bauphase

Aufgrund der Bauarbeiten kommt es zu Änderungen im öffentlichen Nahverkehr: Die Haltestelle St. Jakob (stadtauswärts) der Linie 5 wird nicht bedient, der Fahrgastwechsel erfolgt in der Umkehrschleife. Für den Individualverkehr gilt eine Einbahnregelung von Norden nach Süden. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.