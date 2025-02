Stromabschaltung: Bei tausenden Österreichern könnte Licht bald ausgehen

Ab Mitte März könnte es in einigen Salzburger Haushalten dunkel werden.

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 18:02 / ©Mediteraneo-stock.adobe.com

Weil sie noch einen Altvertrag haben, könnten bei tausenden Kunden der Salzburg AG im März die Lichter ausgehen – sofern man nicht rechtzeitig den Anbieter wechselt oder eben einen neuen Vertrag abschließt. Insgesamt geht es derzeit noch um rund 3.600 Kunden, die betroffen sind. Bereits Anfang Dezember seien sie über die auslaufenden Verträge informiert worden, damals hätten noch knapp 30.000 Kunden einen solchen Altvertrag gehabt, erklärt Michael Frostel, Unternehmenssprecher der Salzburg AG, gegenüber den „Salzburger Nachrichten“. Mitte Februar hätte man auch noch eingeschriebene Briefe verschickt.

Warum in Salzburg Stromabschaltungen drohen

Einer der Gründe für das Auslaufen des Tarifs seien unter anderem die Mehrkosten, die Kunden damit hätten. Nachdem die Strompreisbremse österreichweit nämlich mit Jahresende 2024 ausgelaufen ist und die Strompreisbremse der Salzburg AG nicht in den alten Tarif eingepreist sei, würden Kunden über 500 Euro jährlich mehr bezahlen beim aktuellen Tarif von 18,46 Cent pro Kilowattstunde. Außerdem möchte der Stromanbieter auch sein Tarifportfolio anpassen. Ein automatischer Wechsel in einen neuen Tarif sei aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen jedenfalls nicht möglich, heißt es in dem Bericht weiter.

So laufen Stromabschaltungen in Salzburg ab

Die Stromabschaltung jedenfalls erfolgt ab 17. März 2025 dann gänzlich. Anfangen möchte man mit 50 täglichen Abschaltungen und dies langsam auf 100 bis 200 erhöhen. Meldet man sich erst nach der Stromabschaltung bei der Salzburg AG, müsse man sich wieder neu anmelden. Warum man generell schauen sollte, ob der eigene Stromtarif noch passend ist, erfahrt ihr übrigens hier: Was hunderttausende Österreicher gegen die hohe Strom-Rechnung machen.