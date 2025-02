MINT-Kongress in Leoben: Fokus auf KI, Wissenschaft und Nachhaltigkeit

Der MINT-Kongress findet vom 25. bis 27. Februar 2025 zum zweiten Mal an der Montanuniversität Leoben statt.

Vom 25. bis 27. Feber 2025 wird der MINT-Kongress zum zweiten Mal an der Montanuniversität Leoben abgehalten. Die dreitägige Veranstaltung unterstützt die Umsetzung des „MI(N)Tmachen“-Aktionsplans des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und fördert Vernetzung, Austausch sowie Innovation. Gleichzeitig wird eine Konferenz der MINT-Regionen-Stakeholder stattfinden.

Teilnahme und Fortbildungsangebote beim MINT-Kongress

Während der drei Tage werden etwa 700 Teilnehmer erwartet. Durch die Unterstützung des BMBWF, der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws), des MINT-Regionen Service Hub und weiterer Sponsoren ist die Teilnahme am Kongress kostenlos. Außerdem wird die Veranstaltung für österreichische Lehrkräfte als Fortbildung anerkannt. Der alle zwei Jahre stattfindende Kongress bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, neue Impulse für die MINT-Bildung und -Förderung zu setzen. MINT umfasst die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ob in der Lehre, schulischen Ausrichtung oder im Studium – MINT bietet attraktive Berufsfelder, die maßgeblich das gesellschaftliche Zusammenleben von heute und in Zukunft prägen werden.

Vielfältige Zielgruppe des MINT-Kongresses

Der MINT-Kongress richtet sich an eine vielfältige Zielgruppe, darunter Lehrkräfte, Elementarpädagogen, Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie Akteure der MINT-Regionen, die gemeinsam die Zukunft der Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) gestalten möchten.

Eröffnung des MINT-Kongresses mit prominenter Teilnahme

Der Kongress wurde am 25. Feber um 9 Uhr von Bundesminister Martin Polaschek (ÖVP) eröffnet. Das BMBWF ist zudem durch die beiden Sektionschefinnen Doris Wagner und Barbara Weitgruber vertreten. Weitere Teilnehmer der Eröffnungszeremonie waren unter anderem der steirische Bildungslandesrat Stefan Hermann, der Landtagsabgeordnete Lukas Schnitzer, die steirische Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, Rektor Peter Moser von der Montanuniversität Leoben, Rektorin Beatrix Karl von der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Leobens Vizebürgermeisterin Birgit Sandler, aws-Geschäftsführer Gerfried Brunner sowie zahlreiche Vertreter der österreichischen Bildungslandschaft und der österreichischen MINT-Regionen.

Zukunftsthemen im Fokus: KI, Wissenschaft und Nachhaltigkeit

Der Kongress konzentriert sich auf drei zentrale Themen, die die Vorträge, Workshops und Podiumsdiskussionen prägen: Der erste Tag ist der Künstlichen Intelligenz und Digitalisierung gewidmet. Am zweiten Tag liegt der Fokus auf aktuellen Entwicklungen in Wissenschaft und Forschung sowie Wissenstransfer und Wissenschaftskommunikation. Der dritte Tag dreht sich um Nachhaltigkeit, Green Jobs, die grüne Transformation und Green Chemistry. Diese Themen unterstreichen die Bedeutung zukunftsweisender Technologien und nachhaltiger Innovationen für Österreichs Bildungs- und Wirtschaftslandschaft. Ergänzend dazu wird eine umfangreiche Fachausstellung angeboten.

Aktionsplan MI(N)Tmachen: Zukunftsfähigkeit durch MINT-Förderung

Der Kongress wird maßgeblich vom Aktionsplan MI(N)Tmachen getragen, der 2023 ins Leben gerufen wurde. Dieser Plan des BMBWF zielt darauf ab, mehr junge Menschen für MINT-Fächer zu gewinnen und dem Fachkräftemangel in diesen Bereichen entgegenzuwirken. Die Maßnahmen umfassen die gesamte Bildungskette – von der frühen Bildung bis zu Universitäten und Fachhochschulen. „Wenn wir die großen Herausforderungen wie Digitalisierung und Energiewende bewältigen wollen, brauchen wir noch mehr junge Menschen, die von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistert sind“, erklärt Polaschek. Bis 2030 soll der Anteil an MINT-Absolventen um 20 Prozent steigen, um die langfristige wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand Österreichs zu gewährleisten.

Breite Unterstützung durch zahlreiche Institutionen und Partner

Der MINT-Kongress wird durch eine Vielzahl von Institutionen und Fachbereichen unterstützt, darunter das BMBWF, die Bildungsdirektion Steiermark, die Montanuniversität Leoben, die Pädagogische Hochschule Steiermark und die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Weitere Partner sind alle steirischen Universitäten und Hochschulen sowie die TU Austria. Zusätzlich leisten die Stadtgemeinde Leoben, die Industriellenvereinigung, die MINT-Förderinitiative „Science Garden“, die MINTality Stiftung und die Kaiserfeldstiftung wichtige Beiträge.