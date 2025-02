Sanierung des Hauptplatzes in Leoben: Start im März

Die Sanierung des Hauptplatzes in Leoben beginnt im März.

Die Sanierung des Hauptplatzes in Leoben ist ein Schritt in Richtung nachhaltiger Stadtentwicklung. Insgesamt sind 2,5 Millionen Euro für die klimafreundliche Umgestaltung und technische Sanierung vorgesehen. 2025 werden etwa eine Million Euro für die weiteren Arbeiten verwendet.

Sanierung des Süd-West-Bereichs startet im März

Ab März beziehungsweise sobald es das Wetter erlaubt, wird der Bereich von der Homanngasse bis zur Krottendorfergasse saniert. Dieser Abschnitt wurde priorisiert, um der Gastronomie entgegenzukommen. „Wir haben die Fortführung der Bauarbeiten am Hauptplatz so geplant, dass insbesondere die Gastronomiebetriebe in der warmen Jahreszeit ihre Außenbereiche wieder bestmöglich nutzen können“, informiert Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ).

Sanierung in Leoben: Geplante Arbeiten und Auswirkungen auf Gastronomie

Zuerst werden die Abbrucharbeiten der Betonpflasterung und Natursteinrinnen durchgeführt, bevor die Pflasterung vor den Häusern erneuert wird. Alle Gastronomiebetriebe haben bereits Termine im Bauamt wahrgenommen, um ihre speziellen Wünsche zu besprechen. Es wird zu keinem Zeitpunkt eine Totalsperre geben, da die Zugänge zu den Betrieben durch Rampen weiterhin gewährleistet bleiben. Die Gastgärten können jederzeit genutzt werden und auch eine temporäre Ausweiche in die Platzmitte ist möglich. Bis Mitte Juni wird der Süd-West-Bereich abgeschlossen sein.

Abschlussarbeiten und Fertigstellung des Hauptplatzes

Im letzten Abschnitt, dem Süd-Ost-Bereich, werden die Betonpflasterplatten entlang der Häuserzeile ebenfalls ausgetauscht, ähnlich wie in den vorherigen Bauabschnitten. Abschließend werden die mittigen Granitsteine des gesamten Hauptplatzes gereinigt und neu verfugt. Im südlichen Bereich wird ein Senkpoller installiert, um den Verkehr besser zu regulieren. Aufgrund der nahe liegenden Tiefgarage ist eine Bepflanzung weiterer Bäume nicht möglich. Die vollständige Sanierung des Hauptplatzes wird voraussichtlich bis zum 1. Oktober 2025 abgeschlossen sein.