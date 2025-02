Preishammer: Strom, Gas & Lebensmittel deutlich teurer

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 19:02 / ©Montage: Canva

Die Teuerung in Österreich zieht wieder kräftig an. Vor allem Strom, Gas und Lebensmittel haben sich im Jänner 2025 massiv verteuert und treiben die Inflation in die Höhe. Laut Statistik Austria stieg der Verbraucherpreisindex (VPI) auf 126,4 Punkte – das entspricht einem Preisanstieg von 3,2 Prozent im Jahresvergleich. Noch dramatischer fällt der Vergleich zum Dezember 2024 aus: Binnen eines Monats kletterte das Preisniveau um 1,0 Prozent.

Strompreis-Schock: plus 35,3 Prozent im Jahresvergleich

Besonders spürbar trifft es die Haushalte bei den Energiekosten. Nach dem Auslaufen der Strompreisbremse explodierten die Strompreise förmlich: Plus 35,3 Prozent im Vergleich zu Jänner 2024. Die höheren Netzentgelte und die Wiedereinführung der Erneuerbaren-Förderbeiträge haben zusätzlich zur Kostenexplosion beigetragen. Im Vergleich zum Dezember schoss der Strompreis sogar um 45,4 Prozent nach oben. Auch beim Gas bleibt es teuer: Zwar sind die Preise im Jahresvergleich um 21,7 Prozent gesunken, doch die Entlastung fällt geringer aus als zuvor, da höhere Netzentgelte, die Erdgasabgabe und die CO₂-Steuer den Effekt dämpfen.

Lebensmittel werden teurer

Essen wird in Österreich wieder spürbar teurer. Während die Preise für Lebensmittel im Dezember nur leicht stiegen, zogen sie im Jänner deutlich um 2,1 Prozent an. Besonders betroffen:

Fleisch: plus 2,3 Prozent

plus 2,3 Prozent Öle und Fette: plus 11,1 Prozent

plus 11,1 Prozent Obst: plus 4,2 Prozent

plus 4,2 Prozent Milch, Käse, Eier: plus 1,8 Prozent

Ein Lichtblick: Gemüse wurde um 3,3 Prozent günstiger. Doch insgesamt bleibt der tägliche Einkauf eine Belastung für viele Haushalte.

Restaurants und Hotels: Preise klettern weiter

Auch außer Haus zu essen wird kostspieliger. In der Gastronomie legten die Preise im Schnitt um 5,9 Prozent zu. Während Energie und Lebensmittel für immer höhere Kosten sorgen, gibt es zumindest bei Kleidung eine kleine Entlastung. Der Schlussverkauf drückte die Preise für Bekleidung um 10,5 Prozent nach unten. Nach einer Inflationsrate von 2,0 Prozent im Dezember kletterte die Teuerung im Jänner auf 3,2 Prozent. Besonders schmerzhaft: Ohne den Einfluss der Strompreise läge die Inflation nur bei 2,4 Prozent.