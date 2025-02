„Nur kurz zur Post“ – Pflegerin nimmt 2.000 Euro mit und taucht unter

Am Montag

Veröffentlicht am 25. Februar 2025

Am Montag, 24. Februar 2025 gegen 11 Uhr kam es in einer Gemeinde im Bezirk Gmunden zu einer Betrugshandlung einer rumänischen Pflegekraft. Die 31-Jährige arbeitete erst seit einer Woche bei einer 90-jährigen bettlägerigen Frau. Die Pflegekraft ersuchte den im gemeinsamen Haushalt lebenden Sohn der betagten Frau um einen Gehaltsvorschuss von 2.000 Euro, da ihre Mutter im Krankenhaus sei und es ihr schlecht gehe.

Sie kam nie wieder zurück

Der Mann gab ihr das Geld in bar, woraufhin die 31-Jährige am Nachmittag angab kurz zur Post gehen zu müssen, um das Geld ihrer Mutter und ihrem Kind zu überweisen. Danach verschwand die Pflegekraft und erschien nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz. Folglich wurde Anzeige erstattet und die polizeilichen Erhebungen wurden eingeleitet.