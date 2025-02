53 km/h statt 70: Raser in Wels gestoppt – Auto beschlagnahmt

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 19:18 / ©AdobeStock/ Ewald Fröch

Geschwindigkeitsmessungen führte eine Verkehrsstreife am Dienstag, 25. Februar 2025 auf der Eferdinger Straße (L531) im Welser Stadtgebiet durch. Um 16.39 Uhr wurde ein Auto mit 153 km/h (148 km/h nach Toleranzabzug) in Fahrtrichtung Norden anstatt der dort erlaubten 70 km/h gemessen. Das Auto wurde in Buchkirchen von der Polizei angehalten. Aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung wurde der Führerschein des 26-jährigen Lenkers aus Linz vorläufig abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.